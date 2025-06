Miguel Salazar Madrid, 05 JUN 2025 - 20:36h.

Alicia, a su madre: "Necesito ver cómo te caes"

La relación entre Alicia con su madre ha estado llena de vaivenes. Las emociones entre una y otra nunca han florecido del todo, porque la valenciana reconoce que apenas ha podido expresarse con sus debilidades. La necesidad de perfección de su progenitora, Elisa, es quizás la causa de su vícnulo tan especial.

Así que Alicia ha decidido venir a 'El diario de Jorge' a tener por fin una conversación seria con su madre. No sin antes contarle a Jorge Javier Vázquez la dura historia de su vida: su sueño de ser nadadora se desvaneció de un día para otro por una lesión congénita.

La joven destacó desde pequeña en el deporte acuático, así que intentó llegar al equipo nacional de natación pero no pudo por culpa de dicha lesión. Se sometió a tres operaciones y terminó en silla de ruedas. No puedo caminar durante 18 meses y, en ese tiempo, reconoce que su madre intentaba ocultarle la gravedad del problema como ha hecho siempre.

Eso es precisamente lo que más le preocupa a Alicia. La mujer quiere que su madre sea "feliz" y no "perfecta". Tras contar entre lágrimas su sufrimiento por tener la conversación, la madre de la invitada ha entrado en el plató y han tenido por fin un encuentro serio y emotivo. "La culpa de que yo me sienta así la tienes tú. No por lo que no has hecho no por los momentos que no has estado, sino por necesitar hacer todo perfecto", le trasladaba a su madre.

"Muchos días no me puedo levantar de la cama y digo 'no sirvo' y necesito ver cómo te caes, que me digas llego hasta aquí o me digas hoy no puedo" agrega Alicia. Elisa, por su parte, le daba la clave de su intensa relación de madre e hija. "¿Sabes por qué te sientes así? Porque tu también eres así", le ha aclarado.