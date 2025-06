Un invitado abandona de manera repentina el plató: ''Se ha visto superado por la emoción''

Samuel acude a 'Hay una cosa que te quiero decir' en busca de su padre biológico

Se reencuentra con su hijo y le desvela el motivo por el cual le abandonó

Samuel acude al plató de 'Hay una cosa que te quiero decir' para intentar reencontrarse con Paco, un sacerdote que solía ir a verle a su casa cuando era pequeño, pero Samuel nunca entendió quién era ese hombre hasta que en casa se lo confirmaron: su padre.

Nuestro invitado sabe muy poco sobre Paco ya que estuvo en un centro de menores alejado de todo el mundo desde los 14 años. Ya mayor de edad, Samuel salió del reformatorio y a los 19 años tuvo su primer hijo, algo que hizo que tuviese más ganas de conocer a su padre.

El invitado ha tenido que abandonar el plató del programa al verse superado por la situación, poco después vuelve a entrar y Jorge Javier le pregunta qué ha ocurrido: ''¿Qué te ha hecho incapaz de seguir escuchando la historia?'', y él, entre lágrimas, lo ha explicado: ''Recordar todo esto, lo de mi madre, la vida que he pasado''.

Tras una pequeña charla, Jorge Javier le confirma a Samuel que el programa ha encontrado a Paco, y pese a que por motivos de salud Paco no puede ir en persona al plató, sí que ha aceptado entrar por videollamada en el programa y descubrir lo que le quieren decir.

Paco ha decidido abrir la solapa pero no ha reconocido a Samuel, pero este le explica la situación, y entre lagrimas, le cuenta que cree que es su padre y le pide reencontrarse con él porque ''no tiene a nadie'' y se encuentra muy solo desde que falleció su madre.

Paco asegura que no estaba enamorado de la madre de Samuel y que iba a visitarle porque su padre se lo pidió: ''Dudo que sea hijo mío porque ella tuvo muchas relaciones. Algunas veces decía algo de eso, pero yo no hacía ni caso (...) Yo no me opongo a nada, que venga y haremos las comprobaciones necesarias''.

El programa les ha ofrecido la posibilidad de hacerse la prueba de ADN, ambos han aceptado pero finalmente los resultados han confirmado que Paco no es el padre biológico de Samuel.