Lara Guerra 08 JUN 2025 - 00:35h.

Anaís quiere que su abuela salga de la depresión que tiene tras la muerte de su padre

Anaís llega a ‘Hay una cosa que te quiero decir’ tras ser fruto de un embarazo no deseado. Sus padres eran adolescentes cuando ella llega al mundo. Desde su nacimiento, la mujer ha sufrido falta de interés por parte de su madre y su padre, por el tipo de trabajo que tenía no podía estar al 100% con ella. Asimismo, Anaís sufrió malos tratos por su madre y finalmente su padre se hacía con su custodia. Desde entonces, la invitada vive en Tarragona con María Dolores y Cristóbal, sus abuelos.

Su nuevo hogar refleja luz y eso también se percibe en su carácter. María Dolores pasa a ser una madre y con ella vive los momentos más felices de su vida, sin embargo, todo se tuerce cuando un día ella la lleva a casa de su tía y se va corriendo.

A partir de este momento Anaís no comprende lo que ocurre hasta que una prima le confiesa que su padre ha fallecido. La remitente es incapaz de llenarse valor para enfrentarse a este momento y entrar al tanatorio: “Me contaron que mi madre apareció muy alterada buscándome y gritando que quería su parte de la herencia”.

Dolores entra en una profunda depresión tras la muerte de su hijo

Tras el entierro, la mujer vuelve con sus abuelos, pero su felicidad ya no era la misma. Cristóbal y Dolores tampoco son capaces de aceptar esta noticia, y tal es así que la abuela entra en una profunda depresión. Por si fuera poco, el motivo del fallecimiento del padre de Anaís es debido a una alteración genética proveniente de la Dolores, lo que se suma a su estado anímico del que se ve culpable.

10 años después de lo ocurrido, la familia no se ha conseguido recuperar de este mal trago de la vida y cada uno “va a lo suyo”. Por ello, Anaís llega al programa con ganas de que sus abuelos vuelvan a ser los de antes, quiere que él deje de pelear por todo y que su abuela no intente controlar su vida y luche por salir de la depresión.

Los abuelos aceptan la invitación y los tres se llenan de lágrimas en plató

"Os traigo hasta aquí para deciros que desde hace 10 años hemos pasado una muy mala etapa, ha sido duro, pero estamos con fuerzas. Mami has sido una mujer luchadora y valiente, chocamos mucho y quiero pediros perdón y que volvamos a ser la familia que fuimos siempre", asegura Anaís.

Los abuelos se llenan de emoción ante estas palabras y Cristóbal confiesa el eterno sufrimiento en el que se encuentran: "Esto nos hundió". Sin embargo, también asegura que está muy contento de estar en el programa porque ha conseguido "sacar de casa" a Dolores.

La madre del hijo fallecido explica que no puede prometer salir de esta depresión porque no se ve capaz. Y pese a ir a varias sesiones con psiquiatras y charlas con personas que han pasado por lo mismo, la mujer no consigue superarlo: "Me han dado el alta en varias ocasiones porque no ven ningún avance en mí. Siento que doy dos pasos hacia adelante y luego dos para atrás". Su hija, que se encuentra también en plató reclama también las ganas de que vuelvan a ser una familia normal y que puedan hacer planes juntos. Jorge Javier también ha pedido a la invitada que le prometa que poco a poco va a intentar hacer un esfuerzo. Y finalmente la familia sale del programa más unidos que nunca y dispuestos a cambiar la situación.