Adriana Dorronsoro: "Es muy importante que mi pareja sepa cocinar y me alimente bien"

Elena de Valmonte, la protagonista de 'La Favorita 1922', ha vuelto a poner en el foco a la cocina como arte de seducción

¿Es importante que la persona que esté contigo cocine bien? Esto nos han dicho los colaboradores de 'Vamos a ver'

La comida siempre ha sido un arte de seducción, una manera de expresarse, de comunicarse con los demás. Por eso quizás sean tan virales las cuentas de redes sociales dedicadas a enseñar recetas: el placer de comer rico es un gusto universal.

Elena de Valmonte, el personaje que protagoniza la serie 'La Favorita 1922' es una verdadera maestra de la cocina y en la ficción nos ha mostrado cómo es posible enamorar a alguien a través de los sabores.

Pero ¿qué tan importante es que tu pareja o tu enamorado/a cocine rico? Le hemos consultado a los colaboradores de 'Vamos a ver' sobre este tema y sus opiniones han diferido mucho.

Para Carmen Borrego, por ejemplo, no es para nada importante. Está muy enamorada de su marido, José Carlos Bernal, con quien lleva más de una década casada, y él no sabe cocinar. En cambio, para Adriana Dorronsoro es absolutamente fundamental: "Aunque soy vasca, no sé cocinar... Por eso es muy importante que la persona que esté conmigo lo haga y me alimente bien", dijo entre risas. En cambio, Pepe del Real se mostró más tradicional: a él le gusta que su mujer cocine. Dale Play al vídeo para no perderte sus respuestas.

Una historia de amor a fuego lento

Elena de Valmonte (Verónica Sánchez) conoce a Julio (Luis Fernández) cuando ella busca llevar adelante su proyecto de inaugurar un restaurante. Son los años 20 y no es común ver una mujer empresaria en esos tiempos. Quizás por eso, por su personalidad y energía, Julio no puede evitar caer rendido a sus pies, aunque está casado. Y Elena terminará de conquistarlo al demostrarle sus artes culinarias. La comida exquisita que se sirve en el restaurante de La Favorita es el arma para conquistar el corazón de Julio. Pero la historia luego se complica más y más...

Así es que la pareja protagónica inició su romance con una mirada. Fue literalmente amor a primera vista. Pero, ¿es posible enamorarse tan pronto o sólo ocurre en las ficciones?

Nos acercamos al plató de 'Vamos a ver' a preguntar a los colaboradores cómo lo veían ellos. Adriana Dorronsoro, Pepe del Real y Carmen Borrego han dicho que sí que puede ocurrir, e incluso dos de ellos han reconocido que se han enamorado a primera vista alguna vez. Pero ha sido la hija de María Teresa Campos la que nos ha desvelado más sobre este tema: "A cierta edad, cuando conoces a alguien, sabes si te puede gustar o no. A lo mejor, de joven te equivocas. De más madurita, ves a una persona y dices 'esta persona me gusta'. A mí me pasó con mi marido".