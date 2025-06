El mejor amigo de 'El Gallo' cree que si se realiza un cambio de look "ligará mucho más"

En 'El diario de Jorge' pasan diariamente numerosos invitados para contar sus historias, arreglar conflictos pendientes o, incluso, intentar encontrar el amor. Es el caso de 'El Gallo', un joven conocido en el programa por su llamativo desparpajo al tratar de encontrar pareja en varias ocasiones. Sin embargo, no ha tenido el éxito que esperaba.

Pero esta vez, el motivo de su visita es otra muy distinta. Su mejor amigo, Víctor, llega tras haber encontrado la razón por la que no consigue "ligar mucho más": 'El Gallo' necesita que le hagan un cambio de look inmediato en el programa porque, a día de hoy, tiene "un estilo cani". Además, en su opinión, le iría mucho mejor si cambiase hábitos, comiendo mejor y apuntándose al gimnasio porque "pesa 30 kilos mojado". Un estilista le espera en una sala: ¿aceptará el invitado esta propuesta?

Víctor y Jorge Javier le anuncian su cambio de look

El presentador da la bienvenida a 'El Gallo' y, tras hablar con él sobre cómo le ha ido en este tiempo, le introduce el tema en cuestión: "De 800 veces que has venido a buscar pareja, 820 veces te han dado calabazas". Por eso, su amigo Víctor tiene una propuesta para él aunque no sabe si está preparado pero, después de haber estado hablando con Jorge Javier, ambos han llegado a la conclusión de que debe quitarse el bigote en directo.

"Hemos contratado a un estilista que te va a hacer un cambio porque, según tu amigo, vas por la vida como un cani y por eso no ligas. Te va a hacer un cambio de look impresionante pero hemos decidido todos que el bigote tiene que ir fuera", le anuncia el presentador. El invitado finalmente accede a ir al reservado junto al estilista, pero no asegura que se vaya a quitar el bigote.

Así ha reaccionado 'El Gallo' a su cambio radical

Al final de programa, 'El Gallo' entra de nuevo en plató pero esta vez irreconocible y sí, ¡ha accedido a quitarse el bigote! Su mejor amigo no puede disimular su cara de asombro. "De primera comunión", asegura el invitado. Sin embargo, él todavía no se ha mirado en ningún espejo. "Guapísimo, espectacular", señala su amigo. "En la feria de Granada vas a arrasar", apunta Jorge Javier.

'El Gallo' se ve en una foto y alucina con el resultado: "Súper bien, ¿no?". "Esa carita no la pintan ni los pintores", piropea el presentador. De repente, Jorge Javier se acuerda de que Víctor había hecho una promesa: Si su amigo se afeitaba el bigote, él tenía que enseñar su tatuaje del pectoral. Con cierta vergüenza se quita la camiseta y mueve el pectoral, un gesto que le recuerda al ya típico de Montoya en 'Supervivientes'.