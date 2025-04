La expulsión de Carmen Alcayde ha generado reacciones de todo tipo. Algunos como Pelayo y Makoke se mostraban impasibles tras la salida de la colaboradora, algo que contrastaba con las lágrimas 'a cal y canto' de Montoya, muy dolido por la marcha de la que ha sido su mayor compañera y amiga en 'Supervivientes' hasta el momento. Sin duda hemos vivido un momentazo cuando Jorge Javier Vázquez se percataba de lo destrozado que estaba Montoya y a este se le salía un moco en pleno directo , sin darse cuenta hasta que el presentador lo desvelaba. Mientras tanto, Anita recogía los mocos, algo que desataba la risa en Jorge Javier Vázquez. No ha sido la única demostración de amor que nos ha dejado 'SV' este jueves.

Por si Anita no había demostrado demasiado amor con el acto que acababa de protagonizar, la joven catalana se chupaba la mano: "A mí me da igual Jorge, de verdad". "Que verdadera prueba de amor que comerse los mocos...", indicaba Jorge Javier. "Eso es el hambre que pasamos", bromeaba Anita. El presentador describía el momento como "terrible" y le avisaba a Montoya de que no le iba a pedir que le hiciese "nada con las tetitas", puesto que respetaba el "luto" que estaba atravesando tras la marcha de Carmen Alcayde.