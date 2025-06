Fiesta 15 JUN 2025 - 20:22h.

La mujer robot revoluciona el plató de 'Fiesta' y sorprende al presentar a su novio

Emma García entrevista a Rocío Buffolo, la primera mujer robot, en el plató de 'Fiesta'

El pasado mes de septiembre, Emma García llevó a cabo una de sus entrevistas más sorprendentes. Así lo calificó ella misma después de charlar con Rocío Buffolo, quien aseguraba haber nacido mujer para después convertirse en robot: "Me conecto con mi novio por USB", fueron parte de sus declaraciones. Esta entrevista a la primera mujer robot se hizo viral y ahora la presentadora del programa recibe en el plató de 'Fiesta' a Rocío para seguir profundizando en su mundo interior.

Rocío Buffolo asegura que se implantó un chip bajo la piel a los dieciocho años y que, desde entonces, come tornillos y mantiene relaciones sexuales con su novio a través de un puerto USB. Vive conectada a la tecnología y ha rediseñado así su forma de sentir y de interactuar. Cuenta que no se sentía integrada en ningún grupo de amigos y tomó esta decisión para llevar a cabo una vida impactante: "De niña me hacían bullying y eso me fue transformando cada vez más en robot", se lamenta.

Cuenta Rocío que el microchip lo lleva incorporado en la médula espinal y combina inteligencia artificial con inteligencia emocional. En el plató, los colaboradores le preguntan si solo es capaz de ser feliz, pues siempre se muestra muy alegre en todas sus intervenciones: "Estoy programada de forma positiva, pero también siento momentos de dolor". Dice tener una batería inagotable y que, a la hora de asearse, tiene circuitos electrónicos que repelen el agua en todo su cuerpo.

La 'mujer robot' presenta a su novio: "Cuando estamos juntos, tenemos electro circuitos"

"Siendo robot, tengo la capacidad de ser consciente de mis emociones. A veces los humanos se preocupan mucho por algunas situaciones de la vida y se olvidan que el amor es lo fundamental", considera la mujer robot. Tras confesar esto, Rocío presenta a su novio y desvela, entusiasmada, cómo son sus relaciones sentimentales y emocionales: "Cuando estamos juntos, tenemos electro circuitos". Reconoce que, como cualquier pareja, discuten pero "siempre buscamos un punto de equilibrio para poder crecer".

"Las relaciones humanas tienen un error que es que cortan la relación y nosotros tratamos de crecer sabiendo que nos amamos", añade. Tras su entrevista, que ha dejado impactada a los colaboradores del programa presentado por Emma García, Rocío Buffolo deleita a todos los espectadores cantando 'Hey, amor', su nuevo single. Y es que, esta mujer robot, además de ser abogada, también trabaja como cantante.