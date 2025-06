Fiesta 15 JUN 2025 - 19:59h.

La exconcursante de 'Supervivientes' revela sus secretos más ocultos en la sesión

Carmen Alcayde desvela qué le confesó su novio tras su regreso de 'Supervivientes'

Carmen Alcayde ha aceptado enfrentarse a sus mayores miedos y para ello se ha sometido a una sesión de hipnosis realizada por un reconocido hipnotista. La sesión ha sido grabada por ‘Fiesta’ y en las imágenes se puede observar cómo los sentimientos más ocultos de la ex concursante de ‘Supervivientes’ salen a la luz.

Durante la sesión, Carmen Alcayde se ha abierto por completo al hablar de su relación con Montoya: ''Me han grabado mucho llorando, pero luego me despertaba con Monti y decía mi vida es Monti, mi hermano, mis amigos, mi hijo, mi todo''.

''Es muy duro separarte de lo que más quieres. A lo mejor por eso tengo ese enganche emocional con Montoya. Lo que siento por él es algo muy fuerte que no puedo explicar, como una unión que no he tenido con nadie, lo que nos hemos querido, lo que nos hemos reído'', cuenta Carmen, completamente dormida.

Y confiesa lo que esconde en su subconsciente: ''Es como un espejo, siento que somos uno. Ni él siente atracción por mí, ni yo por él, ninguna. Lo echo de menos porque nunca había tenido a alguien que juntara a un hermano y una mejor amiga. Entiendo a la gente que dice que me he enamorado, yo tampoco lo entiendo. Lo necesito en mi vida, no sé si él siente lo mismo o no, de esa amistad tan fuerte''.

Por otro lado, habla sobre sus compañeros de 'Supervivientes': ''Me tocó una playa en la que yo no tenía mucho feeling con nadie, al margen, sola. Sentí que Pelayo tenía el mando de aquello y no quería que nadie le robase el protagonismo, una energía muy chunga la que sentí ahí. Me ha dicho cosas muy crueles como garrapata, cincuentona (...) Es un chucky, un muñeco diabólico''.

También se pronuncia sobre Anita y Makoke: ''Si Anita no hubiera estado con nosotros mi amitas con Montoya hubiera seguido siendo más fuerte. Con Makoke me he reido, pero no la veo muy sincera, no es de mi rollo''.