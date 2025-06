Fiesta 15 JUN 2025 - 17:14h.

Belén Rodríguez habla sobre cómo fue el reencuentro más esperado

De hermanas de vida a enemigas irreconciliables: la historia de Terelu Campos y Belén Rodríguez

Por todos es sabido que, desde hace algún tiempo, la amistad entre Belén Rodríguez y Terelu Campos no atraviesa su mejor momento. Aunque ambas afirman no querer continuar con esta guerra, parece que aún no consiguen acercar posturas.

Pero esto podría cambiar. Las ex amigas se han reencontrado de manera totalmente inesperada y 'Fiesta' tiene las imágenes del esperado momento entre ambas ¿Habrá reconciliación entre las que eran casi hermanas?

En las imágenes se puede ver cómo Terelu llega a una terraza en la que están sentadas muchas caras conocidas de la televisión, entre ellas, Belén Rodríguez, que intenta pasar desapercibida mientras continúa tomando el aperitivo haciendo oídos sordos a las ovaciones que sus compañeros le hacían a Terelu.

Pero Terelu se acerca a saludar a todos, y entre ellos está su ex amiga, a quien también se acerca a saludar. Ambas se dan dos besos y Terelu parece no querer soltarle la mano, pero finalmente Belén consigue desprenderse y actúa como si nada hubiera pasado, aunque Terelu vuelve a acercarse una segunda vez.

Tras ver las imágenes en el plató de 'Fiesta', Belén Rodríguez se ha sentado junto a Emma García para comentarlo todo sobre el reencuentro: ''Francamente no me iba a levantar a saludarla, no me levanto porque ya habíamos acabado fatal la última vez''.

''Ella vino y me preguntó si me podía saludar y yo le dije que sí. Luego vino una segunda vez y me dijo que no sabía cómo me lo tomaría, ni que fuera yo un ogro'', cuenta Belén Rodríguez, y continúa: ''Yo me voy a mi casa y digo 'pobre Terelu ha venido dos veces a saludarme', la tenía bloqueada y la desbloqueé''.

Cuenta que tras lo ocurrido se le pasó el enfado con Terelu pero que rato después volvió a enfadarse: ''Me llama Jorge Moreno y me dice que le ha querido hacer unos totales hablando del reencuentro y no quiso hacerlo y yo me he enfadado otra vez''.