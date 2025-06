La presentadora ha hablado sobre la trama de Koldo y todas las mujeres implicadas, además de destacar los comentarios de lo que piensa Donald Trump sobre España

Trump critica a España por su nivel de gasto en Defensa: "Es un problema y es injusto para el resto"

Ana Rosa Quintana ha abordado en el editorial del 25 de junio de 2025 la trama que envuelve a José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán, centrándose en todas las mujeres que se están viendo salpicadas por esa situación. Además, también ha recalcado la postura Trump hacia el Gobierno de nuestro país por el gasto militar.

La presentadora ha comenzado: “Prostitutas, una actriz porno y un portero de discoteca. Podría ser el título de una película de Pajares y Esteso. Es el titular de diario británico The Telegraph, que resume así los escándalos que rodean al Gobierno. Y añaden: El presidente español, implicado en un escándalo de corrupción. Menos mal que Sánchez sabe inglés y no necesita que nadie le traduzca lo que dice este pseudomedio. El país de Beni Hill nos ve como un sketch en el que el exministro que tuvo mayor poder convirtió un Gobierno woke y feminista en un lupanar. Al final no va a tirar de la manta que los cobija ni Koldo, ni Ábalos ni Cerdán. De la manta están tirando las amigas de la trama, porque bajo las mantas se cuentan muchos secretos. Andrea, ex de Ábalos, asegura que "Sánchez lo sabía todo sobre la presunta trama”. Anaís, la "empleada de hogar" de Ábalos, nos ha contado cómo le dijo que limpiara el pen drive con las supuestas conversaciones con Sánchez. Claudia, Miss Asturias, asegura que intentó denunciar la corrupción a Óscar Puente, pero el ministro se calló como una puerta”.

“Ahora, en esta trama surrealista entra en acción otra chica, Valeri, examiga íntima de Álvaro Muñoz Escassi. La examiga del jinete del amor asegura que estuvo en un encuentro con Ábalos, exministro del amor, con Koldo, y con otras personalidades cuyas identidades aún no han salido a la luz. Un encuentro multitudinario en el que según Valeri, los escoltas les habrían requisado los móviles. Organización. La que queda por hablar es la que más sabe. Jésica. Con estos mimbres, nuestro Gobierno queda retratado como el más reputado del mundo justo cuando el presidente se hace la foto con los dirigentes de la OTAN”, ha comenzado.

Ana Rosa Quintana: "Aquí, en España, sabemos de desplumar"

Para finalizar, Ana Rosa Quintana ha hablado sobre la cumbre dela OTAN: “Trump calentó la cumbre señalando que "España es un problema" tras la estrategia de Sánchez para enfrentar con Trump y tapar sus escándalos judiciales. Al final el protagonista fue el líder de la OTAN. Rutte envió unos whatsapps a Trump que el presidente americano filtró en los que Rutte le hacía la pelota felicitándole por desplumar a Europa. Aquí, en España, sabemos de desplumar. Ahora se hace público el documento firmado por Cerdán comprando una constructora en secreto. Un documento que era una fábula de la UCO. Se nos está quedando un país de fábula”.