Anaís: "Se le veía bastante rayado, porque pensaba que iba a ir a la cárcel... Y decía que Cerdán y Koldo le habían traicionado"

Exclusiva | La reveladora conversación de Miss Asturias y José Luis Ábalos: "Yo pude denunciar a Koldo pero tenía miedo de que te ensuciaran el nombre"

La conocimos apenas hace una semana, la vimos entrar en casa de Ábalos y no sabíamos ni su nombre, pero sí que era la mujer que se escondió un disco duro procedente de la casa del exministro de Fomento. Fuimos a hablar con ella y quisimos saber quién era y qué había pasado, y Anaís, nos ha dado todos los detalles del robo del pendrive y de su relación con José Luis Ábalos.

En exclusiva para Esther Sánchez y ‘El programa de Ana Rosa’, Anaís, la amiga de José Luis Ábalos, nos ha contado cuándo conoció al político y cómo era su relación con él “A Ábalos le conocí ese día 26 de abril y esa misma noche me dijo de quedarme a dormir y, desde ese momento, yo me quedaba a dormir en casa. ¿Qué relación teníamos de novios? Me dijo que éramos pareja normal realmente. O sea, eso es lo que me llegó a decir él. Y me decía hasta “te quiero”. O sea que, lo que sacó de amistad, eso no era amistad. Yo he estado viviendo desde el día 26 de abril con Ábalos. A mí no me dio de alta y yo le limpiaba gratis y fregaba y le sacaba a la perra. Todos los días le estaba limpiando”.

Anaís, sobre el robo del disco duro: "Me dijo que me lo escondiera en el leggins"

Anaís se ha dado cuenta de cuál es la situación y está molesta con el exministro socialista por ponerla en peligro, algo que le ha llevado a desvelar su verdad sobre el robo del disco duro delante de la UCO “El USB a mí me pidió que lo escondiera cuando estaba la UCO dentro de la casa y con la abogada que le mandó su abogado de Madrid ¿vale? En su casa. O sea que yo no quise coger el USB, porque yo no quiero ningún disco duro, ningún USB ni mi interesa. Eso me lo pidió Ábalos porque quería que lo sacara de casa, sacando a la perra. Yo estaba por ahí, haciendo cosas en la cocina. Acababa de desayunar, me acababa de levantar en su casa y resulta que me vino y me dijo: “escóndetelo”. Y estaba la UCO con la Guardia Civil por ahí. Vamos, que me dijo él, de escondérmelo en el leggins. Y ahí es cuando resulta que la policía, la UCO, me tomó los datos y me pidieron mi dirección y eso. O sea, vamos, que fue por culpa de Ábalos que me dijo de guardarme el pendrive en su casa, delante de la UCO. Por eso me pillaron”.

Anaís asegura que José Luis Ábalos lleva unos días nervioso y que incluso tenía miedo de poder ingresar en prisión, antes de que la OCU registrara su vivienda “El 10 de junio fue la UCO, que se presentó en su casa llamándole por teléfono y se presentó de repente. Pero sí que unos días antes lo veía bastante nervioso, la verdad, a Ábalos. Se le veía bastante rayado, porque pensaba que iba a ir a la cárcel, estaba bastante j… Y decía que Cerdán y Koldo le habían traicionado o algo de eso, que no se lo esperaba”.

Anaís, sobre José Luis Ábalos: "Tiene dos teléfonos porque tiene miedo a que le escuchen"

Y no duda en desvelar que el exministro cuenta con dos líneas de teléfono “La conversación con Ábalos, con los dos números que tiene de teléfono para que se sepa. Tiene dos números porque dice que se lo puso porque desde que le pasó lo del registro, se ha puesto otro número, un segundo número porque tiene miedo de que les escucharan. A mí me decía en su coche que subiera la música porque le habían puesto un micrófono en el coche”. Recordemos que supuestamente Ábalos metía y sacaba a Anaís de su casa escondida en mantas en la parte detrás de su coche.

Miss Asturias desvela la opinión de José Luis Ábalos sobre Pedro Sánchez: “Decía que era un mindundi”