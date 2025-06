"Me da igual que Koldo quiera enfrentarnos, gracias a ti, que tú me has ayudado mucho", dice Claudia a Ábalos en la conversación

La periodista de 'El programa de Ana Rosa', Esther Sánchez, ha tenido acceso a una conversación entre Claudia, Miss Asturias, y José Luis Ábalos. Una charla telefónica en la que asegura que Koldo le llamaba hasta en 22 ocasiones en un solo día, niega haber falseado su currículum y asegura que será leal siempre al exministro.

"Es que era más que nada para que vieras que no mentí y lo de Koldo para que vieras que no mentí", le decía ella y apuntaba que tenía que buscar más pruebas porque no tenía una conversación de whatsapp que sí parecía tener la policía: "Él no lo borró. Las conversaciones que tuvo conmigo en el tiempo, Koldo, no las ha borrado (...) Entonces, la policía ha filtrado cosas, pero no lo han filtrado todo".

Es más, asegura que lo tienen que tener "todo" y deja claro que Koldo no paraba de insistir: "Lo tienen que tener todo. Igual que esas videollamadas y llamadas que fueron 22 en un día ¿eh? y eso era constante y era 'cógeme que soy tu jefe".

"¿Qué te estás planteando?", le preguntaba entonces el exministro y ella respondía rotunda: "Si sigue amenazándome con denunciarme él a mí, tendré que defenderme y denunciarlo yo a él". De hecho, aseguraba que ella podría haber denunciado pero no lo hizo porque "sabía que iba a salir que era asesor suyo y tenía miedo de que te ensuciaran el nombre por culpa de lo que me estaba haciendo a mí".

"Yo no te mandé las pruebas para que tú me creyeras, confiabas en él y punto, te disculpo", decía Claudia y reiteraba: "No es lo mismo confiar en una persona que tienes de mano derecha a confiar en una chica que conoces de tres días".

Claudia desmiente lo que se ha dicho de su currículum

"Yo no lo hice, lo hizo Patricia, Koldo solo me pidió dos fotos, la primera que no le valía y la segunda que la cogiera de Instagram", aseguraba Claudia y añadía que sería "leal" a él: "Me da igual que Koldo quiera enfrentarnos, gracias a ti, que tú me has ayudado mucho, lo que hiciste por mí y por mi hijo no lo voy a olvidar en la vida".

