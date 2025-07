Lara Guerra 03 JUL 2025 - 21:14h.

Juan llega al 'Diario de Jorge' para buscar a una persona con la que compartir su vida

Juan y Jasmine llegan hasta el 'Diario de Jorge' en busca del pretendiente perfecto, aquel que se convierta en el amor de su vida. Juan es un piloto de 35 años que aterriza hasta el programa de Jorge Javier desde Valencia; además el invitado ha confesado que pertenece a un club exclusivo denominado 'Los 10.000'.

Jorge Javier Vázquez daba paso a ambos invitados para explicar al plató y a la audiencia cómo son y encontrar así al pretendiente perfecto para ellos. Como era de esperar, el presentador entre risas no ha dudado en desvelar la cualidad especial que tiene Juan, y ha preguntado a Jasmine si sabe lo que significa. Sin embargo, la otra invitada no era capaz de adivinarlo .

Tras esto Juan relataba su significado: "Significa estar íntimamente por encima de los 10.000 pies. En pocas palabras es hacer al amor en pleno vuelo, estaba trabajando mientras lo hacía" Esta confesión ha dejado tan sorprendido al presentador que ha tenido que volver a preguntar la situación: "¿Estabas trabajando cuando lo hacías? ¿Y mientras a lo mejor había una persona volando con un miedo terrible tu estabas teniendo relaciones?", pregunta.

Juan, sobre su chica ideal: "Quiero que sea fiel, honesta, sincera, cariñosa"

Sobre lo que busca Juan, quiere una persona que tenga buenos principios, que sea fiel, honesta, sincera, cariñosa, que sea buena madre. La altura me da igual porque todas las mujeres con las que he estado han sido más altas que yo. Llevo soltero dos años y me estoy abriendo horizonte hacia la parte nórdica; inglesa, danesa, sueca".

Jorge Javier, sorprendido por todas las cualidades que solicita Juan en una mujer, le ha preguntado cuáles son sus armas de seducción; "son secretas" asegura el invitado. Por otro lado, Juan se atrevía a contar lo que más le gusta: "Es importante la seducción, el coqueteo, el juego previo, las miradas". Una vez ha nombrado las miradas, el presentador le ha pedido que practique con Jasmine: "Imagínate que estás en tu cabina de piloto y que estás volando hacia Estocolmo", él sin dudarlo le ha hecho su arma de seducción. Ella sin dudarlo se la ha devuelto entre risas".