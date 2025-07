Miguel Salazar Madrid, 09 JUL 2025 - 21:11h.

Jorge Javier Vázquez dedica unas emotivas palabras a Lorena cuando es homenajeada por su amiga Geneviève

Dos hermanas biológicas ponen fin a su dura historia de búsqueda con este lacrimógeno encuentro

Compartir







Geneviève es una mujer de 57 años que ha venido a 'El diario de Jorge' para recrear un bonito momento. La invitada ha decidido sorprender a su amiga Lorena con un emotivo mensaje tras las tragedias que ha sufrido en los últimos meses.

Ambas son amigas desde los 20 años. Geneviève hacía muchos viajes desde Francia a España, y en uno de ellos coincidió con Lorena porque buscaba una buena peluquera. Así fue. Sus caminos se cruzaron hasta hoy en día. "Entablamos una amistad muy bonita", le dice la invitada a Jorge Javier. Sin embargo, hace unos meses le cambió todo a Lorena.

La tragedia de Lorena

Como miles de afectados por la DANA, perdieron todo lo que tenían. En su caso, vio como su negocio se derrumbaba por la tragedia. De un día para otro, la vida de Lorena pasó de una luz a una sombra enorme. Pero pronto ha ido encontrando la salida y ahora ha conseguido salir adelante.

Geneviéve explica qué sucedió aquél 29 de octubre cuando la corriente sorprendía a los valencianos. "Cuando pasó lo de la DANA no sabía nada. A través de un exalumno me dijo que sabia algo, ya se reestablecieron las líneas y me dijo que estaba bien", explica.

"Entró el barro en todo lo que es el espacio de su negocio...", agrega. Genviéve asegura que su amiga ha brillado frente a las adversidades sufridas. "Le tengo un aprecio, un respeto y mucho cariño a esta amistad que dura para mucho", dice.

Así que Lorena ha entrado en directo en el plató y ha escuchado atentamente el emotivo mensaje de su íntima amiga. "Es una amistad con una 'A' de grande, se merece lo mejor en esta vida", le traslada. En pleno homenaje, Jorge Javier Vázquez se ha interesado por su situación actual.

"He podido volver a abrir, hemos pasado mucho porque ha sido muy fuerte todo lo que ha venido", le cuenta. Así que el presentador del programa de Telecinco no ha dudado en lanzarle ánimos pese al tiempo pasado. "Nos encanta que sigáis viniendo gente que fue víctima de la DANA, que sufrió, porque seguimos acordándonos y os seguimos teniendo presente", le traslada.