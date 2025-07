Lara Guerra 08 JUL 2025 - 21:06h.

Paqui tiene 53 años y llega desde Sevilla hasta 'El Diario de Jorge' con el objetivo de evitar que Consuelo, su mejor amiga, se mude a Jerez de la Frontera. "Ella es como la hermana que nunca tuve. Me ha ayudado en todos los momentos malos", asegura muy emocionada.

Además, las amigas acuden juntas a teatro, un actividad que Paqui disfruta porque está Consuelo, "sin ella no sería lo mismo, quiere que yo siga yendo". Sobre los motivos por los que su mejor amiga tiene que marcharse a Jerez de la Frontera son: "Es de allí, tiene su casa y bueno, aquí vive en un cortijo y su marido no trabaja".

Paqui añade que "a ella le da pena irse de Sevilla y yo no quiero que se vaya. He intentado por todos los medios que no se vaya. Le he buscado hasta un piso de alquiler e incluso que le dejo un hueco en mi campo para ponerse una casita prefabricada y vivir allí".

La entrada de Consuelo a plató

Consuelo ha llegado a plató sin saber el motivo por el que 'El diario de Jorge' le ha traído. El presentador no ha dudado en preguntarle sobre su mudanza a otra ciudad: "Me tengo que ir a Jerez de la Frontera y eso implica dejar a mis amigas maravillosas de teatro. Ya mi marido es mayor y no hemos encontrado una vivienda en Carmona, todo es monumento"

"Tengo el corazón dividido porque tengo amigas muy buenas en Carmona, pero también tengo en Jerez". Tras esto, al son de 'Cuando un amigo se va' Paqui sorprendía a su amiga para darle un claro mensaje musical.

Paqui y Consuelo se reencuentran

Entre lágrimas, las amigas se funden en un tierno abrazo mientras se dicen lo mucho que se quieren. Asimismo, Paqui ha aprovechado para lanzarle su mensaje: "Sé que te tienes que ir, pero yo no quiero. Para mí eres más que una amiga y te necesito siempre". Consuelo pese a entender a su amiga, ella tiene claro que el no mudarse no es una opción, pero aún así puede estar presente en la vida de su amiga: "A mí me vas a tener siempre, por whatasapp, por llamada y por donde sea".