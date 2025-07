Montoya rompiendo la camisa, Christofer gritando por Estefanía y el drama silencioso de Ana y Borja. Las traiciones más míticas del reality siguen dando que hablar… y hay opiniones que sorprenden

Además, "¡Estefaníaaa!", Montoya y la cama de Melyssa: los colaboradores de ‘VAV’ eligen sus momentos y tramas preferidas de 'LIDLT'

Compartir







Si hay algo que no falla en cada edición de 'La Isla de las Tentaciones' son las infidelidades que nos dejan a todos pegados a la pantalla. Algunas duelen más que otras, eso está claro, y para saber cuáles fueron las más dolorosas de ver, le lanzamos la pregunta del millón a los colaboradores de 'VAV': ¿Qué traición fue la más impactante de todas?

Alejandra Prat no lo dudó ni un segundo: “La infidelidad de Anita a Montoya fue sonadísima, sobre todo por cómo la vivió él con esa forma de romperse la camisa”. Y es que sí, ese momento quedó grabado en la memoria colectiva como uno de los grandes estallidos emocionales del programa. Montoya, hecho un mar de lágrimas y rabia, protagonizó uno de los breakdowns más virales de la edición. Una escena que, entre el drama y el desconcierto, nos dejó a todos con el corazón en un puño.

“¡Estefaníaaaa!”: el grito que hizo historia

Pero si hablamos de infidelidades icónicas, Marta López saca el recuerdo más potente: “Yo creo que todos recordamos aquel ‘Estefaníaaaaa’ que nos impactó”. Y vamos, razón no le falta. El grito desgarrador de Christofer recorriendo la playa a pleno pulmón se convirtió en un antes y un después del reality. “Es la más impactante”, insiste Marta, aunque aclara que este año tampoco se ha quedado corto en traiciones: “Hombre, si nos vamos a este año, Anita… pero es que hay grandes hits”.

Ana y Borja: dolor silencioso y amor real

Pepe del Real, por su parte, se pone en modo empático y recuerda otra historia menos explosiva, pero igual de dolorosa: “Cuando Borja y Ana tuvieron su crisis porque ella estaba medio enganchada con el tentador, me dio mucha penilla”. Y no solo por lo que se vio en pantalla, sino porque, con el tiempo, esa pareja demostró que lo suyo iba en serio: “Es una pareja que, con el tiempo lo han mostrado, que se querían mucho”, señala Pepe. Para él, lo verdaderamente incómodo no fue ver a Montoya perdiendo los papeles, sino ese proceso de ruptura silenciosa y emocional que vivieron Ana y Borja: “Verles en esa situación me incomodó mucho más”.

La mejor pareja de todas las temporadas de 'LIDLT', según Alexia Rivas: "Icónicos, les quiero a los dos"

No todo es infidelidad en 'La Isla' también han pasado grandes parejas que supieron sobreponerse a la tempestad. Con esa carga emocional, los colaboradores de 'Vamos a ver' se han animado a elegir, entre todas las ediciones del reality, a las parejas más icónicas, entrañables o impactantes. Y sus elecciones no han dejado indiferente a nadie,¿Coincidirán con el público?