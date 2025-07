Miguel Salazar Madrid, 23 JUL 2025 - 21:00h.

Así ha reaccionado Charlie al abrirse su madre por primera vez en 'El diario de verano'

La historia de una nonagenaria consigue darle la vuelta al cuento de la madrastra y cautiva 'El diario de verano': "Nunca vi diferencias"

Compartir







Charlie tiene 22 años y es de Candelaria (Tenerife). El joven creció en el cuerpo de una mujer y hace 4 años lanzó un mensaje en sus redes sociales dudando de su identidad. "¿Quién soy yo?", se preguntaba. Tenía una duda existencial pero pronto la resolvió. Se dio cuenta de que había nacido con el físico equivocado, por lo que inició el proceso de transición.

Ya con 18 años se dio cuenta de quién era y terminó deduciendo más cosas de su duro pasado. "Estaba tan centrado de que era una niña que pensaba: 'me tocará jugar a la muñeca'", le cuenta a Cristina Lasvignes en 'El diario de verano'. Además, cree que rasgos de su personalidad de ahora se explican por todo lo que ha sufrido.

Lo que le dijo su madre antes de transicionar

"Me defino como frío y serio porque no soy tan apegado a la gente, tan sociable... porque de niño me hacían bullying, me llamaban 'marimacho'", relata. Una vez que tiene claro que es un hombre, Charli le dice a su madre lo que siente. "Le dije: 'lleva un proceso difícil, es tu vida, es tu cuerpo'", nos cuenta por otro lado July, su madre.

El motivo de la visita de ambos al programa de Telecinco ha sido el amor. July ha querido traer a su hijo al espacio para que siempre se acuerde de que tiene su apoyo. Y se lo ha demostrado con una carta llena de emoción.

"Hijo, eres la persona más valiente que conozco. La vida no te lo ha puesto nada fácil, pero has sabido salir adelante y te has convertido en un chico maravilloso. Quiero que seas feliz, que disfrutes, que vivas la vida como quieras, con total libertad de ser quien eres. Yo siempre estaré a tu lado, apoyándote, sosteniéndote y amándote", le dice a través de la carta su madre.