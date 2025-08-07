El agobio de los colaboradores de 'Vamos a ver' con la ola de calor: ¿cómo la enfrentan?

Pepe del Real, Marta López y Adriana Dorronsoro nos cuentan cómo afrontan el calor extremo del verano en Madrid

Además, las verbenas favoritas de los colaboradores de 'Vamos a ver': de Santiago a Benavente, puro espíritu de verano

El termómetro se dispara, las calles de Madrid parecen un horno y nosotros, como buenos compañeros que somos, acudimos a ver cómo lo llevaban los que todos los días tienen que ponerse bajo los reflectores para salir al directo: ¿cómo se las apañan nuestros queridos colaboradores de 'Vamos a ver' para no derretirse literalmente en estos días de infierno meteorológico?

Y es que, seamos sinceros, cuando el calor aprieta de verdad, todos nos convertimos en nuestra versión más dramática. Algunos buscan refugio en el aire acondicionado como si fuera un búnker, otros abrazan el ventilador como si fuera su mejor amigo, y los más afortunados se escapan a la costa.

Adriana Dorronsoro: del País Vasco a la sartén madrileña

"Yo soy una persona vasca, entonces las olas de calor las llevo muy mal", dijo Adriana Dorronsoro. Y es que, claro, pasar de los verdes paisajes del norte a los 40 grados de Madrid es como cambiar de planeta.

Pero Adriana no se rinde y tiene su estrategia bien definida: "¿Cómo sobrevivo? Como todo el mundo: bebiendo agua, con el abanico y con aire acondicionado en casa". Vamos, el pack básico de supervivencia veraniega que todos conocemos. Nada de inventos raros ni trucos milagrosos; aquí se va a lo seguro: hidratación, ventilación artificial y refugio climático en el hogar. Una mujer práctica, sin duda.

Marta López: del aire acondicionado a Huelva

Marta López tampoco se anduvo con rodeos cuando le preguntamos por el tema. Sin más dilación, directo al grano. El aire acondicionado como salvavidas y el calor extremo como enemigo público número uno. Pero aquí viene lo que nos tiene a todos un poquito celosos: el destino que elige como refugio cada fin de semana.

Pepe del Real: el drama del verano madrileño

Y llegamos al gran damnificado de esta ola de calor: Pepe del Real. Este hombre ha elevado el sufrimiento térmico a categoría de arte dramático. "Fatal, lo llevo fatal", nos contó, y ya con esa frase sabemos que vamos a escuchar toda una declaración de principios anti-calor.

Para ser más gráfico, nos relató una anécdota que ocurrió esta misma semana en medio de la abrupta subida de las temperaturas, y para rematar, agregó una afirmación que resume todo su calvario estival: "No soporto el calor". Así, sin más. Una declaración de guerra en toda regla contra las altas temperaturas. ¡Dale play al vídeo y descubre cómo lo enfrenta!

Al final, parece que nuestros colaboradores han desarrollado las mismas estrategias que cualquier mortal: aire acondicionado, agua, abanicos y, si se puede, huir a la costa. Nada de métodos revolucionarios ni trucos secretos, solo supervivencia pura y dura. ¡Dale play al vídeo y descubre todos los pormenores de sus estrategias!

Las verbenas favoritas de los colaboradores de 'Vamos a ver': de Santiago a Benavente, puro espíritu de verano

Con el verano en pleno apogeo, las verbenas, fiestas patronales y celebraciones populares llenan de color y alegría pueblos y ciudades de toda España. Como no podía ser de otra manera, los colaboradores de 'Vamos a ver' también tienen sus favoritas. Entre conciertos al aire libre y peregrinaciones, nos revelan qué verbenas no se perderían por nada del mundo.