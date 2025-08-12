Bucle de bromas entre Eugeni Alemany y un concursante: "¡Me has acusado!"

Compartir







Pablo era uno de los concursantes de 'Agárrate el sillón' y llegaba dispuesto a arrebatarle el puesto de campeón a Rafa Castaño. Eugeni Alemany destacaba la atención que el concursante prestaba a sus preguntas pero llegaba un momento en el que ambos entraban en un 'bucle de bromas'...

Los concursantes tenían que responder a una pregunta visual: "¿Cómo se llama el estampado de cuadros típico de Escocia que se usa en faldas y bufandas?". Las opciones eran cuatro como siempre: Vichi, tartán, príncipe de Gales o pata de gallo, todos escribían su respuesta y Eugeni veía un movimiento en Pablo: "¿Has copiado?", le preguntaba y él negaba: "No, estaba pensando en la marca más famosa, pero no he copiado".

"Hay que decir que los monitores tienen algo que no se puede ver nada", aclaraba el presentador, Pablo reiteraba que no había visto nada y Eugeni se mostraba divertido: "Te estoy defendiendo, te he hecho una broma, el humor, como la vida".

"Si a uno le acusan de asesinato se tendrá que defender ¿No?", se defendía pablo y Eugeni seguía con su problema: "Pero si te he hecho una bromita, Rafa por favor, haz de juez de paz", decía al campeón y otorgaba a Pablo sus tres puntos: "No sé qué os han echado en la merienda, voy a pedir que me echen lo mismo", bromeaba el presentador.