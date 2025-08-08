Estefanía llevaba intentando dar con su prima Alba desde que nació

Estefanía llevaba años y años soñando con el momento que ha vivido por fin gracias a 'El diario de verano'. La joven le cuenta a Cristina Lasvignes, presentadora del programa, que la última vez que vio a su prima Alba fue en la incubadora. En el momento en que esta última nació, el bebé fue separado de sus padres y terminó creciendo con su abuela materna.

Estefanía apenas supo nada de esa cría. Sin embargo, un día Alba localizó a su tía Montse y le preguntó si era hermana de Juan -su padre-. Antes de dar cualquier paso, Montse decidió preguntarle al padre de la joven si permitía que le diese su número de teléfono. Volvieron a verse y tuvieron relación.

"Deseo tenerte en mi vida"

Pero Estefanía siguió inquieta por saber de esa persona. Además, sabía que había sido apartada de su familia, algo con lo que ella se siente reflejada. "No he tenido una infancia buena con mi padre ni con mi familia paterna", relata en el programa de Telecinco. Sus padres se separaron y tuvo que crecer en un duro ambiente familiar.

Alba, su prima, está casada a sus 20 años de edad. Lleva una vida tranquila y vive en Barcelona. Cuando ha llegado al plató, ha asegurado que sospecha que es alguien de la familia de su padre la que la ha traído. No ha fallado la joven, ya que ha podido ver por primera vez en 20 años a su prima Estefanía. "Deseo tenerte en mi vida", le pide esta última a través de un vídeo visualizado antes de entrar. Más tarde, ha aparecido también Paqui, otra tía -hermana de su padre- de la que apenas ha tenido noticias.