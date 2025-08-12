El ministro Óscar Puente ha publico varios mensajes muy polémicos en la red social X arremetiendo contra el PP: "En Castilla y León está calentita la cosa"

Óscar Puente carga contra Alberto Núñez Feijóo y Mañueco por los incendios: “¿Te ha contado qué tal el tiempo en Cádiz? En Castilla y León está calentita la cosa”

Los incendios están arrasando España este verano. Se repiten cada verano y cada vez con más virulencia, dejando un rastro de destrucción a su paso. Cádiz, León, Zamora, Ourense, Madrid… la lista es larga y los efectivos de emergencia trabajan noche y día para sofocar las llamas. Pero, en medio de ese ambiente de preocupación, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha protagonizado una polémica debido a sus tuits contra el Partido Popular.

José Luis Vidal, presentador de ‘La mirada crítica’, ha comentado los mensajes de Puente en la red social X al comienzo del programa y ha sido crítico con él: “En días como hoy las llamas nos dejan dos imágenes, dos instantáneas. Una, la de la preocupación de los ciudadanos y la del heroísmo de los efectivos para apagar las llamas. La otra, la de la poca altura política”.

Haciendo referencia a los mensajes publicados por Puente, ha continuado: “No le pidan al ciudadano empatía ni aboguen por un mejor clima político si mientras unos tiran cubos de agua para sofocar las llamas otros frivolizan y no hacen más que echar gasolina a golpe de tuit a un clima política que, este sí, se convierte ya en irrespirable”.

Los polémicos tuits de Óscar Puente

El ministro de Transportes ha arremetido en sus redes sociales contra los dirigentes del PP en las comunidades autónomas asoladas por las llamas por no encontrarse allí y estar de vacaciones. “No hay desgracia que no les pille de farra. Y eso no es lo grave. Lo grave es que cinco días después de que empezasen los incendios y cuatro días convocándose el Cecopi, uno no ha vuelto de Cádiz y el otro se va a Gijón a comer. Ese es el drama, no un tuit ni 200. ¡Sinvergüenzas!”, ha publicado.

Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, lanzó un mensaje en el que decía que está centrado en los trabajos de extinción de los incendios, a lo que Puente le respondió, haciendo referencia a que estaba en Cádiz de vacaciones: “¿Centrado? Estás un poco al sur”.

También contestó a un tuit de Alberto Núñez Feijóo en el que afirmaba estar en permanente contacto con Mañueco. “¿Te ha contado qué tal el tiempo en Cádiz? En Castilla y León está calentita la cosa”, le respondió Puente.