Nagore Robles dudaba de las intenciones de Luis Mateucci en ‘Mujeres y hombres y viceversa’: “No me huele bien”

Mediaset Infinity recupera los tronos completos de tres tronistas míticas: Marina Ruiz, Melyssa Pinto y Violeta Mangriñán, de la que ahora recordamos un momento muy especial, el día que conoció a un pretendiente al que los demás ya conocíamos por su relación con Oriana Marzoli.

Las tronistas se ponían el antifaz para recibir a un nuevo pretendiente, Luis Mateucci bajaba la escalera del plató y, tras observarlas, se ponía entre ambas y elegía a una de ellas: Violeta.

Muchos se preguntaban si el exnovio de Oriana Marzoli quería más televisión o encontrar el amor pero Violeta, nada más verle, le aceptaba entre sus chicos: “¿Hace cuánto que lo habéis dejado?”, le pregutnaba.

Respondía con un tímido “tres semanas”, pero dejaba claro que su exnovia ya era pasado y que llevaban un tiempo mal. A Violeta todo le parecía bien con Luis, aunque algo le echaba para atrás: “Me parece un chico muy mono, lo único queme puede echar para atrás es escuchar a Oriana dando voces”.

“Me gustan la chicas con carácter y está muy bien puesta”, decía Luis de su ya tronista y le dejaba claras sus intenciones: “Vine por vos y no me importa Oriana, si te cuento que hace meses que veníamos mal…”

Nagore dudaba: “No me huele bien, pero tú verás”, aconsejaba a Violeta pero la tronista lo tenía claro: “Yo sí quiero que se quede”.

Así llegó Violeta Mangriñán al trono de 'Mujeres y hombres y viceversa'