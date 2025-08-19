A pesar del susto, el campeón sumó a su bote un total 5.400 euros, de los 18 puntos de su rival

La emoción y la tensión se vivieron al límite en el último programa de ‘Agárrate al sillón’, donde Félix se quedó a tan solo un punto de arrebatar el sillón al campeón Rafa Castaño.

El concursante comenzó su prueba final consciente de que cada respuesta podía acercarle al triunfo. Tras acertar preguntas clave sobre motociclismo y cine, Félix logró sumar 10 puntos, asegurándose los 1.000 euros garantizados.

La adrenalina creció cuando respondió correctamente a la pregunta sobre la máquina de cifrado de Alan Turing, sumando tres puntos más y quedando a tan solo un punto de superar a Rafa.

El desenlace llegó con la última pregunta, que podía haberle dado el sillón: ¿Quién es la autora de ‘La máquina del amor sagrado y profano’? Félix respondió Virginia Woolf, mientras que la respuesta correcta era Iris Murdoch.

A pesar del susto, Rafa Castaño se llevó un total 5.400 euros, de los 18 puntos de su rival, que acumula a su bote, un bote que supera ya los 100.000 euros.