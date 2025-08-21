Alberto Samperio 21 AGO 2025 - 20:32h.

Aurora acumula más de 60 pares de zapatos en su casa y su hija María Isabel le ha comunicado que no le va a comprar más

El susto de Cristina Lasvignes tras caerle una lluvia de bragas en la cabeza: "¿Me ha caído todo a mí?"

Compartir







Las risas se han apoderado del público del plató y de nuestra presentadora Cristina Lasvignes con la divertida historia de Aurora. La anciana de 91 años, con tres hijas y unos nietos que valen un imperio ha llegado al programa con mucha marcha.

A pesar de su edad se siente joven y tiene ganas de divertirse, y ¡vaya si sabe hacerlo! Su hija María Isabel la ha traído a 'El diario de verano' para contarle que está harta de que la casa parezca una zapatería. Aurora es toda una fan de los zapatos y tiene toda la casa atestada de cajas.

"Zapatos tengo para vender y regalar", ha comentado la invitada. Aurora acumula más de 60 pares en su vivienda. Se pueden encontrar por la habitación, por el baño, la cocina... "Voy a poner un puesto para que me compren los zapatos", ha dicho entre risas la mujer.

Tanto a Cristina Lasvignes como a Aurora les ha entrado un ataque de risa y no han parado de echar carcajadas. María Isabel ha abrazado a su madre y le ha dicho un mensaje muy claro: "Vengo a decirte que ya no te vamos a comprar más zapatos. Ni en reyes, ni en tu cumpleaños..."

Aurora, con su humor característico, le ha contestado: "Y se lo agradezco a ustedes en el alma. Yo con que me lleven a comer..." Tras esto, otro de los invitados le ha dicho que él era de Galicia y la ha invitado en directo a comer debido a su simpatía y alegría.