Ligar siendo famosa, según Giovanna González: "Si me dicen que les suena mi cara, me hago la tonta"

21 AGO 2025 - 10:00h.

La colaboradora de 'Vamos a ver' se sincera en una entrevista íntima sobre ligar siendo reconocida, las críticas en redes y la importancia de la terapia para cuidar su salud mental

Además, de Tamara Falcó a Rosalía: los personajes mediáticos de España, bajo la lupa de Giovanna González

La colaboradora de 'Vamos a ver' rompe su silencio en una entrevista íntima donde desvela los aspectos más desconocidos de su vida personal y profesional. Por primera vez, Giovanna González Pérez habla sin filtros sobre el precio de la fama, las dificultades de encontrar el amor siendo una cara conocida y cómo protege su salud mental en un mundo donde las críticas llegan a diario.

Su frescura delante de las cámaras, su manera directa de opinar y su desparpajo a la hora de hablar de los famosos la han convertido en una cara habitual para los espectadores del magacín matinal. Pero, ¿qué pasa cuando a alguien que comenta la vida de los demás le toca exponer la suya?

El amor en tiempos de redes sociales: Cuando tu cara suena demasiado

¿Cómo es buscar pareja cuando tu rostro aparece cada día en televisión? La pregunta que muchos se hacen encuentra respuesta en las palabras sinceras de Giovanna. "No me considero famosa en ningún caso", asegura con rotundidad la periodista, desmontando así la imagen que el público puede tener de ella.

Sin embargo, la realidad es más compleja de lo que parece. En las aplicaciones de citas, la situación se complica: "Respecto a las aplicaciones de ligar, sí que la gente me ha dicho alguna vez 'me suena tu cara' y yo me hice un poquito la tonta". Una estrategia de supervivencia que revela la incomodidad que siente cuando su trabajo se interpone en su vida íntima.

La frustración es palpable cuando explica: "Ya me entras por la profesión cuando yo quiero que, si me conoces, sea por mí misma". Una queja legítima de alguien que busca conexiones auténticas, no admiradores de su trabajo en televisión. Ante estas situaciones, Giovanna no se calla: "Yo soy muy sincera y siempre digo 'creo que estás entrando de una forma que no es correcta'". ¡Dale play al vídeo y descubre cómo es ligar en las apps siendo famosa!

La batalla silenciosa: Cómo sobrevivir a la presión televisiva

Pero si hay algo que Giovanna tiene claro es la importancia de cuidar su bienestar emocional. "Creo que es fundamental", afirma cuando se aborda el tema de la salud mental. Y no es para menos, considerando el entorno en el que trabaja: "Aquí en televisión tienes mucha presión".

La periodista no esquiva el tema de las redes sociales, ese territorio hostil donde cualquier comentario puede convertirse en trending topic por las razones equivocadas. "En redes sociales la gente te critica por tonterías", lamenta, evidenciando una realidad que afecta a muchos rostros conocidos, pero que pocas veces se verbaliza con tanta claridad.

Su receta para mantenerse cuerda en este panorama es clara y contundente: "La terapia siempre es la base de todo". Una declaración valiente en un sector donde admitir que se necesita ayuda profesional sigue siendo tabú. ¡Dale play al vídeo y descubre cómo se enfrenta al hate!

Con más de diez años de experiencia en la cobertura de alfombras rojas, guardias y viajes siguiendo la noticia, aporta una mirada sólida y fundamentada sobre el universo de la fama. A lo largo de su carrera ha entrevistado a reconocidos rostros del panorama nacional e internacional, consolidándose como una voz de referencia en el periodismo de entretenimiento.

La colaboradora realizó una firme defensa del periodismo del corazón. Al reflexionar sobre el papel que cumple esta profesión para el público, subrayó que se trata de "entretenimiento" y planteó una cuestión muy pertinente: “¿Por qué es más lícito hacer guardia en casa de Bárcenas que en la de Paula Echevarría? Es lo mismo: buscar el testimonio de un protagonista”. Con este argumento dejó claro que, lejos de ser un género menor, la crónica social exige el mismo rigor y entrega que cualquier otra rama del periodismo.

Además, ha explicado todo el trabajo que hay detrás: "Hay que prepararse las entrevistas, buscar el titular también, da igual el nombre que le pongas, es periodismo". ¡Dale play al vídeo y descubre cómo es ser un periodista del corazón todo terreno!

"Me han sorprendido desde el minuto uno", dice Giovanna González sobre la pareja del momento, Marieta y Suso Álvarez, que han anunciado que pasarán por el altar. La sorpresa de la periodista del corazón tiene dos orígenes: el primero, la protagonista. Marieta saltó a la fama tras su paso por 'La isla de las tentaciones', adonde acudió con una pareja que nada tenía que ver con su actual prometido. Álex Girona, con quien llegó al reality de la tentación, activaba todas las inseguridades de la concursante, la ponía de los nervios y llevaba su comportamiento a límites insospechados.