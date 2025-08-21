Monty asegura que ha obsequiado a Jesús con diferentes regalos con valor de unos 10.000 euros

Un invitado le pide explicaciones a su exmejor amigo por descuidar a sus ratas y cobayas mientras viajaba: "Daría la vida por mis animales"

Compartir







La amistad fue puesta a prueba en el plató de El diario de verano. Monty acudió al programa para reprocharle a su amigo Jesús que, durante años, solo lo ha buscado por interés y que su relación se ha basado en regalos y dinero.

Con una caja en la mano, Monty presentó ante las cámaras lo que definió como “el precio de nuestra amistad”: un ticket simbólico con la lista de obsequios que asegura haberle hecho a Jesús en los últimos cuatro años, desde un patinete eléctrico hasta vacaciones enteras, con un valor total aproximado de 10.000 euros.

Según relató, comenzó a relacionarse con Jesús porque era influencer y pensó que, a través de él, podría conocer a personas famosas. Sin embargo, con el tiempo, asegura que se obsesionó con mantener esa amistad, hasta el punto de pagarle viajes, comidas y caprichos: “Yo ya no quería conocer famosos, solo quería estar con él”.

La sorpresa de Jesús al ver a Monty

Jesús, que desconocía quién le había llevado al programa, se mostró desconcertado al ver a su amigo en plató y negó rotundamente las acusaciones: “Eso no es así, 100% no. Monty me ayuda, pero yo también le ayudo muchísimo”.

El reencuentro entre ambos estuvo cargado de tensión. Monti insistió varias veces en que Jesús solo lo quería por dinero, mientras que el joven influencer trataba de defenderse asegurando que su amistad no se basaba en intereses económicos.