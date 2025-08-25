Unplugged 25 AGO 2025 - 11:27h.

Marina Ruiz se vio en la tesitura de elegir entre dos pretendientes muy diferentes que le gustaban mucho

Revive los tronos en 'MYHYV' de Melyssa Pinto, Violeta Mangriñán y Marina Ruiz en 'Mediaset Infinity'

El momento más esperado de cada trono siempre es su final pues la curiosidad de saber qué pretendiente ha conseguido robar el corazón de su trista es casi tan intensa como las emociones vividas en el programa. Si te encuentras leyendo esta noticia es porque un pensamiento te ha recordado la trayectoria de Marina Ruiz en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ y te has preguntado: ¿Con quién se fue finalmente la andaluza?

Aquí te lo mostramos y contamos, aunque es más que probable que después de verlo sientas la necesidad de revivir todos y cada uno de los ‘momentazos’ de su trono. No hay problema porque te traemos la solución: en Mediaset Infinity tienes la oportunidad de recuperarlos. De momento, aquí te dejamos la intensa final de la andaluza donde tuvo que tomar la difícil decisión de irse con Alai o empezar una nueva vida con Santana.

La última decisión de Marina Ruiz en su trono: ¿Alai o Santana?

Con las emociones a flor de piel, llegó el momento más difícil para todo tronista que acepta la aventura de ‘Mujeres y Hombres y Vicervesa’: decidir con quién salir de la mano del programa. En el caso de Marina Ruiz, sus lágrimas mostraban a la audiencia la “ansiedad” que le generó esta decisión pues tenía que escoger entre dos personas muy diferentes que le gustaban mucho.

Sin embargo, antes de decir nada, Santana quiso dejar claro que si decidía finalmente irse con él, Marina debía ser consciente de que no iban a ser pareja desde el principio porque era una persona a la que le costaba mucho iniciar una relación. De esta manera, el pretendiente le daba la oportunidad de irse con Alai, que le iba a ofrecer más en este aspecto pues luego no quería que le llegase a decir que le ha “vendido la moto” si salía mal.

Al final, Marina se lanzaba a los brazos de Alain, con quien se besaba románticamente ante los ojos de Santana. “Antes de todo esto, yo ya lo tenía claro. Era discutir por discutir, yo lo estaba mirando a él y no podía aguantarme las ganas”, le confesaba a Emma García.

