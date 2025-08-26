Logo de telecincotelecinco
Sebastián Gallego desvela cómo será el plató donde se desarrollará 'El loco amor': "No va a ser al uso... queremos que la magia suceda"

Sebastián Gallego nos habla de 'El loco amor'
Cada vez queda menos para que 'El loco amor' aterrice en Mediaset Infinity con su flamante estreno y Sebastián Gallego nos sigue dando pistas y más detalles de lo que ocurrirá en este gran dating show que nos dejará a todos boquiabiertos.

Y es que, después de saber cómo será la mecánica, en donde dos solteros -un chico y una chica- tendrán cada uno de ellos a tres conquistadores, y que Oriana Marzoli será la colaboradora estrella del programa que acompañará a Sebastian Gallego en toda la aventura, hay todavía muchas incógnitas todavía sin resolver.

¿Cómo será el plató de 'El loco amor'?

"Vengo a traerte, como cada semana, alguna novedad del programa", apunta el presentador de 'El loco amor'. "El plató no va a ser un plató al uso. ¿Por qué? Porque queremos que la magia suceda y hay que crear una cosa íntima", subraya un Sebastián Gallego que no puede esconder sus ganas de "ir al plató, poder verlo y que empiece el programa". Por último, Sebastián Gallego anima a todos a apuntarse al casting: "Tienes tiempo todavía".

¡Apúntate al casting!

¿Estás listo/a para encontrar el amor más loco, inesperado y emocionante?

'El Loco Amor' llega para revolucionar la forma de buscar pareja y tú puedes ser parte de esta aventura, donde todo es posible. Aquí no hay reglas, solo emociones reales y mucho ¡FLOW!

Buscamos personas auténticas, con buena vibra y con ganas de enamorarse. El casting está abierto: apúntate AQUÍ a 'El Loco Amor', donde el corazón no tiene reglas, pero sí muchas sorpresas.

