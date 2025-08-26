Sebastián Gallego desvela cómo será el plató donde se desarrollará 'El loco amor': "No va a ser al uso... queremos que la magia suceda"
"Hay que crear algo íntimo": el presentador de 'El loco amor' continúa dándonos novedades sobre el dating show de 'Mediaset Infinity'
Sebastián Gallego nos cuenta cómo funciona 'El loco amor': dos solteros y tres conquistadores para cada uno
Cada vez queda menos para que 'El loco amor' aterrice en Mediaset Infinity con su flamante estreno y Sebastián Gallego nos sigue dando pistas y más detalles de lo que ocurrirá en este gran dating show que nos dejará a todos boquiabiertos.
Y es que, después de saber cómo será la mecánica, en donde dos solteros -un chico y una chica- tendrán cada uno de ellos a tres conquistadores, y que Oriana Marzoli será la colaboradora estrella del programa que acompañará a Sebastian Gallego en toda la aventura, hay todavía muchas incógnitas todavía sin resolver.
¿Cómo será el plató de 'El loco amor'?
"Vengo a traerte, como cada semana, alguna novedad del programa", apunta el presentador de 'El loco amor'. "El plató no va a ser un plató al uso. ¿Por qué? Porque queremos que la magia suceda y hay que crear una cosa íntima", subraya un Sebastián Gallego que no puede esconder sus ganas de "ir al plató, poder verlo y que empiece el programa". Por último, Sebastián Gallego anima a todos a apuntarse al casting: "Tienes tiempo todavía".
¡Apúntate al casting!
¿Estás listo/a para encontrar el amor más loco, inesperado y emocionante?
'El Loco Amor' llega para revolucionar la forma de buscar pareja y tú puedes ser parte de esta aventura, donde todo es posible. Aquí no hay reglas, solo emociones reales y mucho ¡FLOW!
Buscamos personas auténticas, con buena vibra y con ganas de enamorarse. El casting está abierto: apúntate AQUÍ a 'El Loco Amor', donde el corazón no tiene reglas, pero sí muchas sorpresas.