“Ella tiene su personalidad y yo la mía y ella no va a cambiar”, se quejaba Julen

Violeta se quejaba de que sus pretendientes no tuvieran gestos bonitos con ella y, tras valorar la última cita de su tronista con otro chico, Julen expresaba sus dudas: "Estoy muy quemado, he pasado un día durísimo".

Violeta se quejaba de que sus pretendientes no tuvieran gestos bonitos con ella y, tras valorar la última cita de su tronista con otro chico, Julen expresaba sus dudas: “Estoy muy quemado, he pasado un día durísimo”.

Julen se sentía un tanto cuestionado por su tronista y le comunicaba su decisión: “Sintiéndolo mucho, te quiero de verdad, pero si me quedo aquí el poco interés que me queda para seguir conociéndote va a desaparecer, quiero que lo entiendas".

La tronista necesitaba un poco de espacio y abandonaba el plató del programa mientras él explicaba sus motivos: “Ella tiene su personalidad, yo la mía y ella no va a cambiar”. Sin embargo, su reacción no alteraba la decisión de Julen, que se sentía cuestionado y bastante criticado a nivel físico por su tronista.

Ambos protagonizaban un encuentro entre bambalinas y Julen decía algo que para Violeta era definitivo: "Todo lo que he sentido por ti ha sido real, siempre. Te quiero, Violeta, eres una persona que no sabes lo que vales, estás siempre como si no valieras para nada, te ves mal, somos totalmente diferentes, me lo has dicho un millón de veces y creo que no vamos a ningún lado, me duele pero es la verdad".

"Yo estaba dispuesta a intentarlo", confesaba ella. ¿Quieres ver el momento? ¡Dale al play y disfruta del trono de Violeta Mangriñán en Mediaset Infinity!

