En ‘El diario de verano’, Nafi, un joven nacido en los campamentos de refugiados saharauis, cumplió un sueño que llevaba dos décadas esperando: volver a abrazar a su familia de acogida española.

Hace más de 20 años, Nafi aterrizó en Canarias dentro de un programa de acogida que cada verano ofrecía a niños saharauis la oportunidad de convivir con familias españolas. Allí encontró no solo un hogar temporal, sino lo que él mismo definió como “mi familia española”.

Con emoción, recordó aquellos días: “Me enseñaron a nadar, a montar en bicicleta, a jugar… Formaron parte de lo más importante de mi vida. En España hay un dicho que me gusta mucho: es de bien nacidos ser agradecidos. Y yo quiero agradecerles todo lo que hicieron por mí”.

El emotivo e inesperado reencuentro

El programa sorprendió a Nafi al mostrarle viejas fotografías de aquellos veranos felices junto a Ángeles y Estefanía, madre e hija de la familia que le abrió las puertas de su casa. Lo que él no esperaba era que, tras tantos años de ausencia, pudiera reencontrarse en directo con Estefanía.

Cuando la vio aparecer, apenas pudo contener las lágrimas: “¡Mi niño guapo!”, exclamó ella nada más reconocerle. Nafi confesó que jamás pudo olvidar a quienes le cambiaron la vida: “Me enseñaron a soñar diferente. Siempre los llevé en el corazón”. Por su parte, Estefanía aseguró que tampoco le borró de su memoria: “Nunca me he olvidado de mi niño Nafi. Fueron veranos que nos transformaron a todos”.