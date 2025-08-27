Le propone comenzar una relación y al año abrirla: la reacción de ella no tiene desperdicio

Alicia no sale de su asombro con la proposición de Prieto en ‘El diario de verano’

Lo que comenzó como un reencuentro cargado de nervios y confesiones en ‘El diario de verano’ terminó convirtiéndose en uno de los momentos más tensos. Prieto, decidido a recuperar a Alicia, la joven que le robó el corazón acudió al programa para declararse públicamente… pero su proposición dejó a todos boquiabiertos, incluido a ella.

La historia entre ambos venía marcada por la desconfianza. Alicia lo dejó tras descubrir conversaciones con otras chicas y verlo rodeado de mujeres en una discoteca. Aunque él defendió que no eran pareja formal y que no había motivos para el reproche, la relación se rompió.

Consciente de sus errores, Prieto quiso demostrar sus sentimientos en el plató, reconociendo: “Desde la primera vez que nos vimos, yo noté algo… una mirada vale más que mil palabras”.

La inesperada proposición de Prieto

Cuando parecía que la reconciliación era posible, Prieto lanzó su propuesta bomba: “Si todo va bien y nos queremos, dentro de un año… podríamos abrir la relación”.

La reacción de Alicia fue inmediata, espontánea y sin filtro: “¡Madre mía! ¿Pero todo está bien de la cabeza? ¿Esto qué es? Tú eres un cerdo…”, exclamó, entre risas nerviosas y sorpresa, dejando claro que no esperaba semejante planteamiento.