David lleva a su amiga Cristina al plató de 'El diario del verano'

La anécdota de Cristina Lasvignes relacionada con su hijo, que ha empezado a jugar al fútbol: "Lo paso fatal"

Carla tiene 19 años, antes era muy fiestera, pero ahora no sale tanto y su amigo ha querido llevarla al plató de 'El diario del verano' para mandarle un mensaje.

Esta joven le contaba a nuestra presentadora Cristina Lasvignes que ha dejado la fiesta apartada porque "ya se ha cansado de salir" y "no tiene ganas" de bailar.

La que aseguraba "no tener ni idea" de quién le había llevado hasta el plató de 'El diario del verano', recibía pistas de lo que podía estar pasando: "Si es quien yo creo es mi amigo David". Y no estaba equivocada.

David quería mandarle un mensaje: "Te he traído aquí porque es hora de que dejes de perrear como una abuela y que lo hagas hasta el suelo como yo". El que le retaba a que lo hiciera junto a él en nuestro programa.

David baila en medio del plató de 'El diario del verano'

David entraba en el plató y no dudaba en hacer un sensual baile mientras sonaba la música, tirándose incluso al suelo, mientras Cristina se partía de risa al ver a su amigo, aunque se quedaba un poco cortada con la situación.

"A Carla yo la he visto un poco cohibida", decía la presentadora y la joven aseguraba que "no estaba preparada" para este momento en este instante, pero lo que le dejaba claro a su amigo es que iba a volver a salir con él y le prometía que "iban a hacerlo este mismo fin de semana".