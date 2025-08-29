En 'El rival más débil' descubrimos el nivel de cultura general de sus concursantes y también sus anécdotas como esta de José Manuel Pinto

Están acostumbrados a la presión, al cronómetro y a competir.... pero esta vez no será por una medalla o un título. Ocho personajes relacionados con el mundo del deporte de élite se enfrentan en 'El rival más débil' para hacerse con el premio más alto que, finalmente, el ganador donará a la organización que más deseé.

Además de demostrarnos cuál es su nivel de cultura general, los concursantes nos regalan numerosos momentos divertidos y nos permiten conocerlos más en profundidad confesando algunas anécdotas que nunca habían contado públicamente.

Es el caso de José Manuel Pinto, a quien Luján Argüelles le pregunta sobre una curiosidad que ha escuchado sobre él: "En un partido te sancionaron por silbar, ¿cómo fue?".

"Me hicieron hasta un juicio y todo", confesaba el exfutbolista. Ante la ojiplática mirada de la presentadora, el concursante contaba todos los detalles de aquel suceso: "Pité como que era fuera de juego, levanté la mano, el delantero se dio la vuelta porque se creía que había pitado el árbitro y era un servidor que le había engañado".

Para demostrar cómo de bien silba, Luján Argüelles le pide que haga una demostración silbando intensamente y de forma continuada en el tiempo: "Quiero disfrutarlo". Así que, sin más dilación, Pinto procede a imitar el sonido de un cohete cayendo del cielo. "De diez", señalaba sorprendido su compañero el árbitro Eduardo Iturralde.