Luján Argüelles a José Manuel Pinto, tras fallar una pregunta que estaba hecha a su medida: "Me ha dolido muchísimo"

Luján Argüelles, impactada ante la respuesta incorrecta de Pinto'El rival más débil'
Ocho personas relacionadas con el mundo del deporte de élite se enfrentan en una nueva entrega de 'El rival más débil'. Un concurso en que su cultura general se pondrá tan a prueba como de normal su capacidad física. Al tener que responder rápidamente preguntas de todo tipo, es probable que los concursantes acierten, pero más aún que fallen.

Sin embargo, lo que Luján Argüelles no se esperaba es que José Manuel Pinto, exfutbolista con títulos que van desde la Champions hasta Supercopas de Europa y España, no acertara una pregunta que, por su trayectoria y reconocimiento profesional, considera que estaba hecha a su medida.

Relacionada con el ocio, esta era, nada más y nada menos que, "¿Cómo se llama el sistema en el que se canta siguiendo la letra y siempre se pierde la dignidad?". Tras un momento de indecisión, Pinto respondía: "Monólogo".

Al llevar a cabo el recuento de votos para expulsar al siguiente concursante, Luján Argüelles le preguntaba cuál era el motivo por el que el concursante había decidido echar a Lydia. "Porque la primera perra que llega a la Luna, el nombre era súper famoso", apuntaba.

No obstante, la presentadora le confesaba: "A mí me ha dolido muchísimo hablar con un productor musical que tiene un Grammy pero que nunca ha pisado un karaoke". Para despedirse del mismo le pedía que le recordase el nombre del disco por el que ganó este importante reconocimiento. "Ámame como soy", le informaba. "Lo intentaré, Pinto", respondía Luján Argüelles.

