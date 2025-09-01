'Vamos a ver' contará con una sección sobre sexo que se llamará 'Lo que nadie te cuenta'

Mon García, asistenta sexual: "Es diferente a la prostitución porque acceder al propio cuerpo es un derecho"

Patricia Pardo ha anunciado tras entrevistar a Mon García, asistente sexual, una nueva sección que podremos ver en ‘Vamos a ver’: tendrá el sexo como protagonista y servirá para resolver dudas. Se llamará ‘Lo que nadie te cuenta’ y su objetivo exponer temas relacionados con el sexo de manera abierta y sin complejos, como ha explicado en directo la presentadora.

Tras la entrevista de la semana pasada a Mon García, asistenta sexual que ofrece apoyo a personas con diversidad funcional que no puede acceder a su propio cuerpo de manera autónoma, el programa ha recibido muchos mensajes y ha detectado mucho interés en el tema. A raíz de ello, Patricia Pardo ha anunciado que en el nuevo ‘Vamos a ver’ “vamos a contar con una sección de sexo para aclarar dudas sobre temas tabú, como puede ser este de la asistencia sexual”.

La presentadora ha dado más detalles: “La vamos a llamar ‘Lo que nadie te cuenta’, pretendemos hacerlo aquí en directo, sin complejos y de manera abierta, para ayudar a resolver todas esas dudas que ustedes tienen y muchísimas más”.

Mon García, asistenta sexual: "Es diferente a la prostitución"

Mon García ha defendido este lunes en 'Vamos a ver' que el trabajo que ella realiza siendo asistenta sexual es diferente a la prostitución porque "acceder al propio cuerpo es un derecho". Además, considera que otra diferencia entre ambos conceptos es que "acceder a tu cuerpo es un derecho sexual, pero acceder al cuerpo de otra persona no es un derecho, eso es un pacto entre dos personas".

En su entrevista de la semana pasada, Mion explicaba que su cuerpo no juega un papel activo en la asistencia sexual: "No hay ninguna interacción más allá de mis manos. Si la persona tiene cierta movilidad, mis manos acompañan las suyas; si no, utilizo mis manos directamente. No hay besos, ni sexo oral, ni penetración. Simplemente es un acompañamiento a la masturbación para personas que no pueden hacerlo por sí mismas", explicó.