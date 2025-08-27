Patricia Pardo conversa con unos okupas de Mallorca en 'Vamos a ver'

Una okupación masiva en Mallorca tiene en pie de guerra a los vecinos. Lo que iba a ser un complejo residencial tranquilo se ha convertido en una pesadilla para muchos, que llevan 20 años sufriendo el abandono. Los vecinos denuncian que estos apartamentos se realquilan a okupas y alertan de robos y trapicheos. Por su parte, los okupas niegan que allí se venda droga y aseguran que son personas trabajadoras.

'Vamos a ver' ha hablado en directo con dos okupas, Tala y Sedín. Tala explica cuántos años lleva viviendo de okupa en ese edificio: "Hace unos cinco años que estoy aquí y, de verdad, no he visto ningún problema con los vecinos; al contrario, veo que se llevan muy bien con mi familia y nos ayudan en muchas cosas".

Patricia Pardo le recuerda que lo que está haciendo es un delito: "El pequeño detalle es que usted está ocupando una casa. Las circunstancias en las que vive le han llevado a cometer un delito. ¿Cuál es el motivo por el que ha usurpado esta vivienda? Porque la okupación es un delito".

Patricia Pardo: "El acceso a la vivienda es muy difícil para todo el mundo"

A lo que Tala responde: "No creo que la okupación sea un delito. Nos dieron la llave en la mano, entonces no considero que sea un delito".

Patricia Pardo añade: "El acceso a la vivienda es muy difícil para todo el mundo, ya no hablamos de comprar, sino incluso de alquilar. Sin embargo, usted dice que lleva 30 años en Mallorca y ahora está ocupando una casa. ¿No será que la actual ley se lo permite?".

Tala explica que antes vivía en un piso en la zona del Arenal, pero que el dueño quería vender la casa, así que se tuvo que ir y no sabía dónde ir: "Hombre, no puedo quedarme en la calle con mi familia".