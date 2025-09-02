Todos los detalles de 'El precio de...', el nuevo programa de actualidad que aterriza en Telecinco el próximo lunes 8 de septiembre

Telecinco busca el precio de la verdad en 'El precio de...', un nuevo programa presentado por Santi Acosta

¿Cuál es el precio de la traición? ¿Cuál es el precio de la verdad? ¿Y el de la ambición? El próximo lunes 8 de septiembre llega a Telecinco 'El precio de...', el nuevo programa de actualidad presentado por Santi Acosta.

El este espacio, pondremos etiqueta a los casos más controvertidos y secretos de la actualidad. Contaremos con testimonios en exclusiva y achivos nunca abiertos con los que vamos a conocer el precio de la verdad.

¿Te lo vas a perder?