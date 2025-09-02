Logo de telecincotelecinco
Logo de El precio de...El precio de...
Promos
Promos

'El precio de...', el nuevo programa presentado por Santi Acosta, llega a Telecinco el próximo lunes 8 de septiembre

'El precio de...', el nuevo programa presentado por Santi Acosta, llega a Telecinco el próximo lunes 8 de septiembre
'El precio de...' llega a Telecinco el próximo lunes 8 de septiembre
Compartir

¿Cuál es el precio de la traición? ¿Cuál es el precio de la verdad? ¿Y el de la ambición? El próximo lunes 8 de septiembre llega a Telecinco 'El precio de...', el nuevo programa de actualidad presentado por Santi Acosta.

El este espacio, pondremos etiqueta a los casos más controvertidos y secretos de la actualidad. Contaremos con testimonios en exclusiva y achivos nunca abiertos con los que vamos a conocer el precio de la verdad.

¿Te lo vas a perder?

Temas