Telecinco estrena ‘El tiempo justo’, el nuevo magazine de tarde conducido por Joaquín Prat

Tras compartir plató durante muchos años, Joaquín Prat y Patricia Pardo comienzan ahora caminos por separado. Patricia Pardo se queda al frente de ‘Vamos a ver’, mientras Joaquín lidera el nuevo magacín de las tardes en Telecinco, ‘El tiempo justo’.

Joaquín entró en directo a 'Vamos a ver' para presentar su nuevo programa. Durante su intervención, Joaquín Prat compartió algunos detalles sobre el programa: “Tenemos una mesa de actualidad súper potente. Me encanta volver a hacer política y sacar un poco las uñas. También tenemos corazón, reality… De todo: información, análisis, opinión. Lo que tenemos es ilusión, que desde el lunes me está picando el gusanillo”.

Patricia Pardo habló con él sobre los colaboradores del nuevo programa: “Sé que tienes unos colaboradores más que potentes. Uno de ellos, de momento, es mío: Alfonso Egea”.

Patricia Pardo: "La que va a tener el tiempo justo desde el lunes soy yo”

Patricia Pardo también elogió el nombre del programa, que considera un homenaje al padre de Joaquín, mítico presentador de 'El precio justo'. Él respondió emocionado: “Me gusta mucho. Cuando escuché justo se me puso la piel de gallina. Pero también me gusta por la fuerza que tiene en cuanto a sonoridad.” Con humor, Patricia aprovechó para lanzar una indirecta sobre el título: “Te iba a hacer una propuesta, porque digo yo que cambiar los nombres de los programas tú no lo ves… Pero en realidad, la que va a tener el tiempo justo desde el lunes soy yo”.

Joaquín recogió el comentario con cariño y le dedicó unas palabras de apoyo: “Vas a tener el tiempo justo para demostrar lo que llevas demostrando desde hace 15 o 20 años, lo enorme profesional que eres. Tú sola vas a capitanear esta etapa. Coges el timón, y ya tocaba que Patricia Pardo tuviera un programa en esta cadena”.