Lydia Lozano, Rocío Flores y Montoya, los tres grandes invitados del arranque de ‘¡De Viernes!’, en Telecinco

Rocío Flores vuelve para romper su silencio en el primer scoop de la temporada

'¡De viernes!' estrena nueva temporada en Telecinco el próximo 5 de septiembre

Compartir







'¡De Viernes!' regresa el próximo viernes 5 de septiembre y lo hace por todo lo alto. El programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona contará con tres invitados de primer nivel.

La periodista Lydia Lozano; Rocío Flores, que rompe su silencio en el primer ‘Scoop’ de la temporada; y José Carlos Montoya, que se enfrenta a su primera entrevista tras casi tres meses alejado del foco mediático.

Además, tras su entrevista, Lydia Lozano se incorporará al equipo de colaboradores habituales del programa junto a Terelu Campos, Ángela Portero, Antonio Rossi y José Antonio León.