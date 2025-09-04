Logo de telecincotelecinco
Logo de ¡De viernes!¡De viernes!
Promos

Lydia Lozano, Rocío Flores y Montoya, los tres grandes invitados del arranque de ‘¡De Viernes!’, en Telecinco

Lydia Lozano, Rocío Flores y Montoya
Lydia Lozano, Rocío Flores y José Carlos Montoya, en '¡De viernes!'telecinco
Compartir

'¡De Viernes!' regresa el próximo viernes 5 de septiembre y lo hace por todo lo alto. El programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona contará con tres invitados de primer nivel.

La periodista Lydia Lozano; Rocío Flores, que rompe su silencio en el primer ‘Scoop’ de la temporada; y José Carlos Montoya, que se enfrenta a su primera entrevista tras casi tres meses alejado del foco mediático.

 Además, tras su entrevista, Lydia Lozano se incorporará al equipo de colaboradores habituales del programa junto a Terelu Campos, Ángela Portero, Antonio Rossi y José Antonio León.

Temas