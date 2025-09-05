La presentadora deja ‘El diario de verano’, ya que vuelve Jorge Javier Vázquez, y se traslada al fin de semana con: ‘¡Vaya fama!’

Unos abuelos que arroparon a su nieta cuando sufría leucemia dejan entre lágrimas a Cristina Lasvignes: "Ay, no me hagáis esto..."

No pudo evitarlo. Cristina Lasvignes se quebró en directo al despedirse de ‘El diario de verano’, tras un mes y medio en el que ha conquistado a la audiencia de las tardes de Telecinco con su cercanía, frescura y complicidad con el público.

“Para mí ha sido un verano espectacular. Gracias a todos ustedes y sobre todo gracias a este equipo maravilloso que me lo ha puesto tan fácil, que me ha querido tanto”, dijo la presentadora con la voz entrecortada, mientras recibía un mensaje sorpresa de su equipo que terminó por emocionarla aún más.

Cristina Lasvignes, agradecida por todos los programas que ha conducido en la tarde, confesó que no olvidará nunca esta experiencia: “De verdad, esto no lo voy a olvidar en el resto de mi vida”.

El lunes regresa Jorge Javier Vázquez

A partir del lunes, el testigo lo recoge Jorge Javier Vázquez, que regresa a las tardes de Telecinco con su sello inconfundible al frente de ‘El diario de Jorge’.

Pero Cristina no se despide del todo: desde este mismo fin de semana liderará el nuevo formato ‘¡Vaya fama!’, con el que seguirá muy presente en la parrilla. Una despedida emotiva, un regreso muy esperado y un nuevo comienzo.