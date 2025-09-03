No puede contener las lágrimas al ser sorprendida por su hijo: “Quiero que salgas de casa y que tengas ilusión por vivir”
Miguel Ángel sorprende a su madre Aurora en el plató de ‘El diario de verano’
El plató de ‘El diario de verano’ se llenó de emoción con la historia de Aurora y su hijo Miguel Ángel, quien quiso darle una sorpresa muy especial para animarla a salir de casa y recuperar la ilusión por la vida.
Todo comenzó con un mensaje inesperado que Aurora tuvo que leer en directo: “Quiero que te busques una afición”. Desconcertada, la madre confesó que en la actualidad no tenía hobbies ni actividades que la motivaran. Fue entonces cuando el programa le presentó varias propuestas, desde el acuagym hasta la repostería o las clases de zumba.
El emotivo reencuentro de madre e hijo
La sorpresa mayor llegó cuando apareció en el plató el propio Miguel Ángel que, con la voz entrecortada, le pidió a su madre que retomara las ganas de disfrutar:
“Lo que quiero es que salgas, que busques algo, que bailes, que nades… Que no sea todo casa. Tú todavía eres muy joven, te has dejado la vida por nosotros y ahora es tu momento. Quiero verte sonreír y con ilusión por vivir”.
Aurora, emocionada y sin poder contener las lágrimas, comprendió la preocupación de su hijo y aceptó el reto de hacer un esfuerzo por recuperar la actividad y la alegría.