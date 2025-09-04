telecinco.es 04 SEP 2025 - 14:22h.

'¡Vaya fama!' pondrá a los famosos en su sitio a partir del próximo fin de semana en Telecinco

Arranca este sábado 6 de septiembre (13:15h) y abordará la actualidad del mundo del corazón con un tono irreverente y divertido

Makoke, Carmen Borrego, Alejandra Rubio, Marta Peñate, Antonio Montero, Almudena del Pozo, Suso, Gema Fernández, Tino Torrubiano y Diego Reinares formarán parte del elenco de colaboradores

Colocar a los famosos en el lugar que se merecen es el leitmotiv y el motor de '¡Vaya fama!', nuevo formato producido por Mediaset España en colaboración con Cuarzo Producciones (Banijay Iberia), que abordará la actualidad de la crónica social con un tono marcadamente irreverente, divertido y ácido y que Telecinco estrenará este sábado 6 de septiembre, a partir de las 13:15 horas. El programa valorará la actitud de las celebrities -sus gestos y decisiones y conducta-, porque su manera de comportarse y relacionarse con los demás determinará su ubicación en el ‘Escaparate la Fama’ del espacio.

Cristina Lasvignes (‘El Diario de Verano’) y el comunicador, reportero y guionista Fran Ramírez conducirán este formato, que la cadena ofrecerá en directo los sábados y domingos y que reunirá en su plantel de colaboradores a Makoke, Carmen Borrego, Antonio Montero, Almudena del Pozo, Alejandra Rubio, Suso, Gema Fernández, Tino Torrubiano, Diego Reinares y Marta Peñate.

'Los Famosetes' y 'El Escaparate de la Fama', enseñas del programa

Formando parte de su ADN, '¡Vaya fama!' contará con dos elementos únicos y originales: ‘Los Famosetes’, más de un centenar de figuras en versión reducida y elaboradas en resina 3D que representan a los grandes protagonistas de la prensa rosa y que, además de ocupar un lugar en el escaparate del programa, podrán ser entregados a los famosos y utilizados como herramienta para tratar de ablandar el corazón de aquellos que se muestren más esquivos; y 'El Escaparate de la Fama', una estructura con dos zonas diferenciadas en la que cada famoso ocupará su lugar.

Toda la actualidad del mundo del corazón

'¡Vaya fama!' desgranará la actualidad de la crónica social mediante exclusivas, reportajes, investigaciones, conexiones en directo y momentos destacados en plató, contenidos que conforman la piedra angular del programa. Desde el plató, Cristina Lasvignes y Fran Ramírez darán a conocer la última hora de los famosos a través de conexiones en directo con la redacción del programa, el control de realización y los reporteros desplazados a los distintos puntos informativos.

Además, la 'mesa' del programa jugará un papel clave en cada entrega cuando se produzca un acontecimiento relevante. Será el punto focal para las exclusivas y alertas: cuando se ilumine, será la señal del inminente anuncio de una noticia de última hora, una exclusiva o una situación inesperada en los puntos de directo.

Los presentadores y una reportera… en Honduras

Arbitrar la intensa actividad informativa del programa y moderar las opiniones de los colaboradores será el principal cometido de los presentadores del programa: Cristina Lasvignes y Fran Ramírez. Lasvignes, al frente de 'El Diario de Verano' desde el pasado 21 de julio, cuenta con una sólida trayectoria en televisión y radio: ha sido la voz del mítico 'Hablar por hablar' en la Cadena SER y de 'Las mañanas Kiss' en Kiss FM y en televisión ha presentado espacios como 'Tal cual lo contamos' (Antena 3) y 'Esto es vida' (TVE). Ramírez, por su parte, debutó como presentador en la televisión nacional tras su paso en Aragón Televisión, donde ha conducido los espacios 'Aragón es Ohio' y 'Agujero de gusano', y en su trayectoria profesional destaca también su labor en distintas secciones y programas de humor en Onda Cero y Aragón Radio, su faceta como reportero en 'Cazamariposas' y su actividad como guionista en TV3 y Telemadrid.

Además, '¡Vaya fama!' viajará a Honduras para ofrecer la última hora de lo que acontezca en 'Supervivientes All Stars', desplazando a una reportera infiltrada, la periodista Raquel Muñoz Campoy, que relatará las vicisitudes de los concursantes en los Cayos Cochinos. Sánchez Muñoz cuenta con una amplia trayectoria en televisión, donde ha trabajado como redactora en los realities 'Supervivientes', 'GH DÚO' y 'GH VIP 8' y en los programas ‘Territorio Pampliega’ y ‘En busca del Nirvana’, entre otros.