TardeAR 05 SEP 2025 - 19:59h.

El debate sobre Alejandro Albalá acabó con un divertido, y algo tenso, pique entre colaboradores a cuenta de… ¡sus mechas!

La bonita experiencia de Pelayo Díaz con el diseñador Giorgio Armani: "Siempre le tendré muchísimo cariño"

En ‘Tardear’ se han vivido momentos de tensión debidos a una broma entre colaboradores. El debate arrancaba con Kike Quintana defendiendo a ultranza el paso de Alejandro Albalá por ‘Supervivientes All Stars’.

El colaborador destacó la vulnerabilidad del concursante, su sinceridad y su capacidad para afrontar el reality como un “salvavidas personal”.

Hasta ahí, calma. Pero Kike Quintana decidió rematar su discurso con un guiño estético: “Además, tiene unas mechas y yo me río mucho de la gente que tiene mechas, como yo. Albalá, Pelayo y yo estamos unidos con ellas”, bromeó.

A Pelayo no le sienta bien el comentario de Kike

El comentario no sentó nada bien a Pelayo Díaz, que no tardó en replicar con ironía y cierto malestar: “Tampoco hagas como que me imitas… Si tienes envidia de mis reflejos solares, apúntate a un terapeuta”.

El plató estalló entre risas nerviosas y sorpresa por la tensión creciente entre ambos, mientras Kike insistía en que él estaba “muy bien” y que todo lo decía en tono de complicidad.