Alberto Samperio 05 SEP 2025 - 18:54h.

El hermano de Rocío Jurado no puedo más con las llamadas telefónicas que recibe de nuestra colaboradora

Nuestra colaboradora, Leticia Requejo, ha paralizado el programa mientras estaban comentado la actualidad del corazón. La periodista le ha comunicado a los presentadores y al resto de tertulianos, con mucha ironía, que se encontraba triste y preocupada.

Tras esto, Frank Blanco revelaba que Amador Mohedano ha llamado "mosca cojonera" a Leticia Requejo. La colaboradora se ha hecho la sorprendida al instante y después ha visualizado con atención las palabras que el ex de Rosa Benito le dedicaba.

No es la primera vez que Amador se molesta con la prensa, pero esta vez el hermano de Rocío Jurado no se ha cortado a la hora de referirse a la periodista: "A Leticia lo que le he dicho, ¿tú sabes lo que es una mosca cojonera, Leticia? Y dice 'no me digas eso', y digo eres una mosca cojonera, tía. No paras de llamar, ¿qué quieres?"

Las declaraciones no han quedado ahí porque Mohedano ha seguido despachándose a gusto con nuestra colaboradora: "Yo muchas veces no cojo el teléfono a muchísima gente. Llamándote, llamándote... se tiran todo el día. Como le he dicho yo hoy a Leticia. Leticia, ¿tú te crees que yo trabajo para ti? Me tienes que dejar, mujer, yo me tengo que duchar, me tengo que afeitar..."

Amador llama a Leticia en directo

La tertuliana de 'TardeAR' ha bromeado tras escuchar los comentarios de Amador Mohedano: "Me duele y me indigna. Yo alucino. No estoy bien, la verdad. Que me haga esto Amador Mohedano en el último programa no me lo merezco".

En ese mismo momento, Requejo se ha comenzado a reír: "Aunque te tengo que dar la razón, soy una gran mosca cojonera. Para ser buena periodista a veces hay que incidir un poquito y apretar. Yo con Amador hablo mucho y hay muchas veces que me preocupo por su persona. Muchas veces le despierto, a veces le pillo en la siesta y él muy amablemente me coge el teléfono".

Tras ver un vídeo sobre Rosa Benito y Amador Mohedano, Leticia recibía una llamada del hermano de Rocío Jurado. Amador volvía a explicar que Requejo era un tanto insistente con él, pero se ha reído junto con ella por las llamadas que recibe de ella. "Eres una de mis personas favoritas", ha confesado la periodista.