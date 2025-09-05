Alberto Samperio 05 SEP 2025 - 16:54h.

El estilista ha recordado las veces que trabajó con el famoso modista que acaba de fallecer por una infección pulmonar

Las anécdotas de Boris Izaguirre con su amigo Giorgio Armani: "Te miraba con esos ojos azules que te taladraban"

El fallecimiento del famoso diseñador Giorgio Armani ha supuesto un impacto muy grande en el mundo de la moda. El modista, tras una infección pulmonar que llevaba sufriendo desde el pasado 11 de julio, ha muerto a los 91 años de edad rodeado de sus familiares.

La última voluntad del diseñador ahora ha entrado a debate para saber quién heredará su imperio. Lo que se conoce hasta ahora es cómo será el funeral, y es que el italiano habría puesto la condición de que fuese en privado. Sin embargo, la capilla ardiente para velarle estará abierta desde este sábado 6 de septiembre hasta el día siguiente.

La noticia se ha tratado en 'TardeAR' y ha sido Pelayo Díaz el que ha querido hablar sobre su fallecimiento. El que fuera la pareja de David Delfín ha trabajado en varias ocasiones con la marca Armani: "Tuve la suerte de que en los comienzos de mi carrera, cuando estaba estudiando en Londres, él fue de los primeros en confiar en mí. Me dio una campaña para fotografiar".

El estilista ha recordado uno de los primeros trabajos con el italiano: "Debe ser que les gustaba la visión que yo proyectaba en mi blog y me dieron una cámara y un montón de gafas de ver. Tuve que ir por la ciudad de Barcelona fotografiando a gente con estilo que llevara las gafas".

"Para mí fue un impulso y yo siempre le tendré muchísimo cariño, aparte de que fue de los primeros diseñadores en invitarme a estar en sus desfiles y vestirme para eventos muy importantes. Al final no es solo un imperio de moda, él fue un visionario", ha señalado Pelayo Díaz.

Boris Izaguirre desvelaba cómo era su amigo en las distancias cortas

El periodista y colaborador de 'TardeAR' también se pronunciaba sobre la muerte de Armani. Boris compartió muchos momentos de amistad con el famoso diseñador y en el programa revelaba cómo era su amigo con él y con el resto de la gente que le conocía.

"Recuerdo mucho la actitud que él tenía, lo jovial que era, lo súper masculino que era... Te miraba con esos ojos azules que te taladraban. Siempre tenía un rollo sensacional, como de compañero", admitía el tertuliano en una de las conexiones.