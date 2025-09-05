Alberto Samperio 05 SEP 2025 - 19:30h.

Los presentadores, los colaboradores y todas las personas del programa se han despedido de la audiencia tras casi dos años en emisión

Así ha sido el final de 'TardeAR'. ¡Hasta siempre!

Han sido casi dos años de exclusivas, momentos, risas, entrevistas, despedidas y reencuentros. Tras 496 programas, el magacín ha cerrado sus puertas para siempre y lo ha hecho con una despedida muy alegre, a la par que emotiva y nostálgica.

Los presentadores Verónica Dulanto y Frank Blanco han dado paso a un resumen de los mejores momentos del programa: "TardeAR' nos ha regalado instantes que han quedado ya para siempre en la memoria de la televisión y en la nuestra".

Aquel 18 de septiembre de 2023, Ana Rosa Quintana comenzaba con mucha ilusión este proyecto televisivo entrando en el plató vestida de blanco. Hoy, 5 de septiembre de 2025, y tras casi dos años en emisión, el programa se ha despedido por todo lo alto.

"¡Hasta siempre!"

Tras ver las imágenes de los mejores momentos de 'TardeAR', el público del plató no ha parado de aplaudir a todo el equipo del programa. Directores, guionistas, redactores, editores, cámaras, presentadores, colaboradores, entre otros, se han sumado a la despedida y han trasladado su emoción a los espectadores.

"La tele es así. Esto es una profesión apasionante, pero tiene estas cosas. Aunque le pongamos alma, corazón y esfuerzo, acaba esta etapa. Nos hemos colado en sus casas cada tarde. Espero que les hayamos entretenido y divertido. Lo hemos hecho de corazón y por supuesto yo me llevo a este gran equipo siempre. ¡Hasta siempre!", ha comentado Verónica Dulanto para despedirse.