Alberto Samperio 05 SEP 2025 - 20:48h.

David y Óscar han vivido un emocionante reencuentro tras pasar unas vacaciones inolvidables hace más de 20 años

'El diario de verano' ha vivido uno de los reencuentros más bonitos hasta la fecha. Dos amigos que llevaban sin verse más de 20 años, se han vuelto a ver en el programa de Cristina Lasvignes. La presentadora ha viajado hasta los años 2000 para rememorar uno de los mejores veranos de David y Óscar.

El chico de Alicante le ha querido dar una sorpresa a su amigo de Asturias para recordar aquellas vacaciones y le ha llevado al programa para poder volver a verse tras 24 años sin estar juntos. David conoció por primera vez a un "amigo de verdad" y para él todo este evento ha sido muy importante.

A David le han saltado chispas de los ojos cuando ha visto a su amigo en la sala insonorizada. "Nos seguimos por Instagram, pero no hemos hablado nunca. Hace muchísimos años dijimos de quedar, pero nada", ha comentado el joven alicantino. Tras esto, ha señalado que no sabía si Óscar le iba a reconocer: "Es que teníamos 14 años".

El emocionante reencuentro con Óscar

El asturiano ha entrado al plató sin saber que se iba a reencontrar con su amigo del pasado. Lasvignes le ha empezado a dar pistas sobre la persona que iba a ver en unos segundos. "Estoy intrigado", ha explicado Óscar tras escuchar las pistas que le otorgaba la presentadora.

Tras esto, escuchó a David por un audio para ver si le reconocía: "Nunca podrá olvidar el verano del 2001. Gracia a ti descubrí la verdadera amistad y el significado de tener un mejor amigo. Nunca he podido olvidar aquel verano. Te conocí y me descubrí a mí mismo. Fuiste mi salvavidas".

A Óscar se le han puesto los pelos de punta al oír las palabras tan bonitas de su amigo. El asturiano ha conocido la voz de David y ha recordado que cuando finalizaron aquellas vacaciones del 2001, los dos lloraron porque no querían separarse.

El alicantino ha vuelto a entrar al estudio y se ha abrazado con Óscar. Con lágrimas en los ojos, David le ha revelado a su amigo de la adolescencia que en el instituto sufría bullying y él le ayudó mucho en aquel verano al formar una bonita amistad.