Le pide matrimonio delante de todo el mundo y vestida del Real Madrid

David no sale de su asombro al descubrir la sorpresa que le tenía preparada su pareja Nani en ‘El diario de verano’

En ‘El diario de verano’ hemos vivido uno de esos momentos que ponen la piel de gallina: una pedida de mano en directo que dejó a todos con una sonrisa y alguna que otra lagrimilla.

David, completamente despistado, miraba a la pantalla sin imaginar lo que estaba a punto de ocurrir. Al principio bromeaba con que la persona de la camiseta blanca podía ser incluso Sergio Ramos. Pero no: era su novia, Nani, que había preparado una sorpresa con todos los detalles.

Una declaración de amor con camiseta merengue

Nani apareció vestida con la camiseta del Real Madrid, pero no era una camiseta cualquiera. En la espalda llevaba escrito en grande el mensaje más importante de su vida: “¿Quieres casarte conmigo?”

Con la voz entrecortada, delante de todo el público, le dijo a José: “Hemos tenido muchas dificultades para estar juntos, pero sabes que te quiero con locura. No lo digo mucho porque sabes cómo soy, pero quería pedirte algo muy importante, que lo sepa todo el mundo”.

La joya de su abuelo

El momento se volvió todavía más emotivo cuando Nani sacó el anillo que perteneció a su abuelo, una joya familiar cargada de recuerdos, para sellar su promesa de amor eterno.

Él, visiblemente emocionado y nervioso, no dudó ni un segundo: “La respuesta es clarísima: ahora, una y mil veces”.