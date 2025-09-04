Le pide matrimonio delante de todo el mundo y vestida del Real Madrid

La abuela no se achantó en ‘El diario de verano’: “¿Y para qué están los abuelos? La madre está para educar, yo para malcriar”

En ‘El diario de verano’ vivimos un momento tan tenso como entrañable. Una hija acudía al programa decidida a recriminar a su madre por malcriar en exceso a sus nietos. Lo que no sabía es que la protagonista de la bronca estaba muy cerca, escuchando todo desde una sala anexa.

Cuando la presentadora le dio paso, Cristina (la madre y abuela señalada) entró en plató con carácter y sin perder el humor. “¡Vaya encerrona más gorda que me habéis hecho!”, exclamaba entre una risa tensa.

El choque generacional

La hija le reprochaba con firmeza: “Mamá, lo veo excesivo, todos los días les consientes. Ni un solo día descansas de los niños”.

Pero la abuela no se achantó: “¿Y para qué están los abuelos? ¡Para darle los caprichos a sus nietos! La madre está para educar, yo para malcriar. Eso es así”.

La tensión se palpaba en plató, con la hija insistiendo en que sus padres “se pasan mucho” y la abuela reivindicando el papel inolvidable de los abuelos en la vida de cualquier niño.

En medio del debate, la hija no quiso olvidarse de los pequeños protagonistas de la historia: “Desde aquí quiero mandar besitos a mi niño Santi y a Elsa, seguro que me están viendo”. La abuela, orgullosa, asentía: “¡Claro que me están viendo, porque están con su abuela!”.

Un final inevitable

Tras varios reproches y ninguna rectificación, la conclusión fue clara: “¿La solución? Seguir igual”, admitieron entre resignación y sonrisas.

El plató estalló en aplausos y la presentadora lo resumió con un mensaje para todos: “¡Que vivan los abuelos! Gracias por todo lo que hacéis por nosotros mientras trabajamos”.