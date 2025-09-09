Avance exclusivo de 'La Agencia', la nueva serie de Telecinco: gran estreno este miércoles a las 23:00 horas

Telecinco.es 09 SEP 2025 - 17:43h.

Con un tono fresco, audaz y cargado de humor, ‘La Agencia’ retrata el día a día, las relaciones y los conflictos personales y contará en cada capítulo con una estrella invitada que se interpretará a sí misma

Los actores de ‘La Agencia’ cuentan en qué se parecen a sus personajes: "Tengo un pronto más fuerte"

El próximo miércoles 10 de septiembre, se estrena a las 23:00 horas en Telecinco por todo lo alto 'La Agencia', una serie que promete dar que hablar. Con un tono fresco, audaz y cargado de humor, ‘La Agencia’ retrata el día a día, las relaciones y los conflictos personales de quienes se mueven en ese singular y deslumbrante entorno profesional.

Con una trama muy divertida, la risas y los buenos momentos están asegurados. Además, cuenta con un elenco de renombre, con rostros tan conocidos como Javier Gutiérrez, Marta Hazas, Manuela Velasco, Carlos Bardem, Fiorella Faltoyano, Andrés Velencoso y Goya Toledo, junto a los actores Denisse Peña, Iñaki Mur, Carlos Alcaide, Olalla Hernández, Juan Gea e Irene Rojo.