¡Avance!: La agencia más loca llega repleta de estrellas en la nueva serie de Telecinco

Avance exclusivo de 'La Agencia', la nueva serie de Telecinco: gran estreno este miércoles a las 23:00 horas
El próximo miércoles 10 de septiembre, se estrena a las 23:00 horas en Telecinco por todo lo alto 'La Agencia', una serie que promete dar que hablar. Con un tono fresco, audaz y cargado de humor, ‘La Agencia’ retrata el día a día, las relaciones y los conflictos personales de quienes se mueven en ese singular y deslumbrante entorno profesional.

Con una trama muy divertida, la risas y los buenos momentos están asegurados. Además, cuenta con un elenco de renombre, con rostros tan conocidos como Javier Gutiérrez, Marta Hazas, Manuela Velasco, Carlos Bardem, Fiorella Faltoyano, Andrés Velencoso y Goya Toledo, junto a los actores Denisse Peña, Iñaki Mur, Carlos Alcaide, Olalla Hernández, Juan Gea e Irene Rojo.

